Los pantalones pitillo de Juliana Awada que combinan con todo

Juliana Awada, empresaria y esposa del ex presidente Mauricio Macri, lleva una vida tranquila pero muy activa en redes sociales. Por momentos es toda una influencer, que comparte lifestyle e instantáneas de su vida llenas de moda, cerca de la naturaleza y la familia.

En clave casual, muchos de sus atuendos combinan simples prendas casi siempre lisas, en colores neutros, de líneas simples y con calzado estiloso, elegante y de calidad. Esta vez, sus pantalones pitillo fueron furor entre sus seguidores cuando compartió una imagen en donde no mira a cámara, como si hubiera sido robada, en donde se la ve realmente espléndida.

Un pantalón de jean pitillo va con todo y puedes combinarlo con distintos calzados y prendas superiores para lograr estilos diferentes. Fuente. Instagram Juliana Awada

Vestida con su propia marca, Awada, luce un jean pitillo súper ceñido a la silueta en clave cropped, con tobillos desnudos al descubierto y una camisola blanca con detalles labrados, un estilo muy característico de la firma familiar.

El mismo jean pitillo con botas altas y camisa denim sirve ¡para escalar montañas! Fuente. Instagram Juliana Awada

Pantalón pitillo: todas las claves para llevarlo con elegancia como Juliana Awada

El secreto de llevar el pantalón pitillo con sofisticación es asumir que esas piezas son eternas, atemporales y tan versátiles que no necesitamos estar atadas a la tendencia. Eso, justamente, permite combinarlo con lo más básico, simple y neutro: ¡Perfecto para lo que adora vestir Juliana Awada!

Los zapatos bajos son su otra pasión, ya que su altura le permite no recurrir a los tacones para estilizar la figura. Por eso, los jeans pitillo resultan perfectos aliados de unas lindas sandalias bajas, que dan ese aire romántico y femenino que le sienta tan bien.

Fácil de combinar, el manual del pantalón pitillo manda que no se vea la parte frontal, al contrario del mom jean u otros modelos y ésta aparezca cubierta por la prenda superior, en clave oversize para compensar lo ceñido de la prenda inferior.

Eso sí, si eres bajita agrega unos stilettos a este estilo ¡y verás! Los pantalones pitillo se prestan para los tacones, aunque Juliana Awada no los use, quedan increíbles. Esto se da solo por su altura, no es que no le gusten los tacos: la hemos visto como primera dama lucir los modelos más sofisticados y glamorosos, pero siempre con tacones de 7 centímetros sin aventurarse más allá.

Volviendo a los pantalones pitillo, pueden aportar mucha comodidad y estilo a un look casual, pero también pueden formar parte de un outfit de noche. En color negro o un verde vibrante combinado con chaqueta de eco cuero negro y media polera con mangas princesa estarás lista para tu cita.



Con notas altas y una camisa denim, el jean pitillo de la empresaria puede ser perfecto para escalar una montaña o salir a caminar por la naturaleza.

Y tú ¿Ya tienes en tu fondo de armario unos pantalones pitillo como los de Juliana Awada para combinar con todo?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.