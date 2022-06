A los 53 años, Jennifer Aniston tiene el vestido perfecto para un evento. Es que la actriz de Friends tiene claro lo que quiere. Y eso también se traslada a la moda y los outfits que elige para las distintas presentaciones o alfombras rojas. Se mantiene fiel a una paleta de colores entre los que figuran blancos y off white, nude, gris y negro. “Jennifer nos ha demostrado la versatilidad del estilo clásico y las prendas que caracterizan este estilo”, asegura el diseñador y estilista Nacho Herdt @nachoherdt.

En esta ocasión lleva un mini vestido blanco con cuello polo cerrado y efecto canalé que va desde el torso hasta la falda. Es un vestido de inspiración deportiva, con una clara referencia a un uniforme de tenis. Este conjunto de vestido blanco, plisado es perfecto para el día, podríamos verlo en el hipódromo con total normalidad y también para la noche”, asegura el estilista.

Este vestido con cuello polo y falda plisada se convierte en una opción para la noche con sobretodo negro y sandalias Loboutin.

Y eso es lo que sucedió con Jennifer Aniston, con este vestido perfecto para un evento. La actriz lo utilizó de día para presentarse en el programa de televisión Good Morning America. Y también lo volvió a usar en un encuentro de noche, lo que prueba sin dudas la versatilidad del conjunto.

Jennifer Aniston eligió este vestido inspirado en los looks del tenis para un evento de día en un programa de televisión.

Para el evento de noche Jennifer completó su look con unas sandalias negras de tacón ajustadas en el tobillo, de la marca francesa Loubotin. Un buen calzado siempre ayuda a levantar cualquier look y en este caso permite hacerlo más nocturno y elegante. Pero este vestido blanco se puede llevar perfectamente bien con unas sneakers si quieres un look más relajado y juvenil.

El vestido resulta super sentador y va genial con sandalias de taco aguja y también con sneakers.

No es casual que para la noche Jennifer Aniston haya optado por un abrigo negro para completar el look. “Hoy están muy de moda los trajes y abrigos de sastrería. Si bien nunca se irán, esta temporada las solemos ver en combinaciones, urbanas y deportivas. En esta ocasión la actriz decidió sumar el indispensable sobretodo negro que ya es un básico en nuestro armario y volvemos a usar temporada tras temporada”, asegura Herdt.

La combinación de blanco y negro nunca falla: es elegante y chic.

Y volviendo a la paleta de colores apostar por la combinación de blanco y negro nunca falla. Es clásico, es chic, es simple y elegante. “La combinación de blanco y negro siempre nos sacan de cualquier apuro. Podemos lucir tan increíbles como Aniston en cualquier ocasión- asegura Herdt-.Esta paleta cromática siempre se asocia al lujo y la elegancia”.