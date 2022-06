Danna Paola tiene los looks más veraniegos inspirados en Miami

La carrera de Danna Paola ha crecido significativamente durante este último tiempo. La cantante ha realizado varias presentaciones en Estados Unidos y decidió quedarse unos días en Miami. Sus looks nos transportan directamente a ese lugar y les mostramos por qué.

¿Cómo llevar un estilismo inspirado en el clima tropical de Miami? Pues, Danna Paola nos da las técnicas que debemos usar este verano, estés donde estés, para lucir como ella y como si estuvieras de viaje en una isla, disfrutando del mar y la playa.

¡El denim es principal!

Danna Paola tiene el minivestido que estábamos buscando y ¡es de denim! Foto: Instagram.

En estos lugares en donde el calor es moneda corriente, es raro que los habitantes usen jeans pero eso no quiere decir que no lleven el denim en otras prendas. Como Danna Paola, ¿alguna vez has usado un minivestido de denim?

Seguramente tu respuesta es no por distintas razones, pero la cantante se anima a llevar un diseño de escote palabra de honor, ajustado y en distintas tonalidades de azul junto con un mini bolso furry de colores shocking, gafas de sol rosadas y accesorios dorados como una cadena y argollas. ¡Anímate tú también!

Colores, colores y más colores

Combina colores y formas al más puro estilo Miami. Foto: Instagram.

A Danna Paola le gustan los colores vibrantes y sus combinaciones. En este caso, la artista sorprendió a sus seguidores con un pantalón cargo de denim en distintos colores junto con un bralette naranja, zapatillas rosa chicle y gafas de sol negras con marco verde neón.

Si vas a usar un pantalón así, no queda otra opción que combinarlo con algún color vibrante como hizo Danna con el naranja en su bralette. Algo que sí puedes reemplazar son las zapatillas por unas sandalias o zapatillas blancas para aportar más luz al atuendo.

Mariposas siempre

Danna Paola aplica las tendencias en este fantástico look. Foto: Instagram.

Las mariposas son un aplique que se ha usado en todo el mundo, desde Dua Lipa hasta Tini Stoessel. El turno de Danna Paola llegó y no pudo elegir mejor lugar que Miami, que tiene una vibra juvenil increíble.

La influencer usó un blazer/vestido negro con hombreras y aplique brillante de mariposa junto con unos zuecos con plataforma fucsias y las mismas gafas de sol que en el anterior look. Por supuesto que si quieres algo más sobrio, puedes combinar el vestido con unas sandalias de tira negra y un maquillaje con delineado grueso para resaltar tus ojos.

Danna Paola aplica el modo Miami en su guardarropa y en sus últimos outfits. ¿Qué te parece?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!