Las sandalias que elige Elsa Pataky para afinar sus piernas

Nada mejor que lucir las piernas tornadas como Elsa Pataky, la actriz española que, además de entrenar, tiene varios trucos de estilismo aplicados a lucir sus extremidades inferiores hasta el infinito: compartimos sus trucos para que puedas recrear su look con sandalias.

El modelo en negro otorga un aire chic con el toque de las paltaformas con detalles en trama blanca y negra junto al color suela.



Elsa Pataky: la importancia de unas buenas sandalias para sumar elegancia y estilizar

Que el estilo “comfy“ sea el que mande, no implica que dejemos de lado la elegancia ¿Verdad? Pues, Elsa Pataky lo tiene claro. Se puede estar cómoda y sentirse elegante, espléndida y muy chic.¿El secreto? recurrir al truco de unas buenas sandalias para complementar un look sencillo que puede ser un conjunto de short y blazer en colores neutros, un mono cut out en negro o un simple atuendo blanco, holgado y sentador de una o dos piezas, según prefieras.

Prueba esto: a cualquier look básico, súmale unas buenas sandalias con plataformas XXL. Verás cómo se convierte en puro estilo, llama la atención de amigas y conocidos y terminas dando explicaciones de cómo lo logras ¡Por supuesto!

El calzado es clave. Mucho más si decides que será tu toque de estilo y vas por prendas más clásicas y neutras para combinarlo. Pero, además, las sandalias que elige Elsa Pataky, y representa como imagen, nos ayudarán a estilizar las piernas.

No es noticia que, para enseñar las piernas, conviene tenerlas bronceadas y trabajadas, pero todas podemos recurrir a un truco extra para que se vean más finas y hermosas: los tacos de plataforma.

El volumen extra que aportan hacia el final del look afina naturalmente el cuerpo hacia arriba y en comparación vuelve más finos los tobillos, el punto clave para que las piernas parezcan más tornadas.

Las sandalias con plataformas, además, son aptas para diversos estilos: un cóctel con un conjunto clueless o un mono con espalda descubierta o ¿por qué no? una bikini con un kimono con sandalias de plataforma te proporcionarán un look perfecto para tomar unos tragos en la playa con amigos, viéndote tan cómoda como chic.



La combinación de colores negro, suela, bicolor en negro y blanco, entre otras opciones que presentan estas sandalias, las vuelven aliadas para aportar originalidad al outfit. Y claro: Elsa Pataky sabe que un zapato es la mejor solución para definir un estilo y el de ella es atrevido, femenino y muy chic pero tiene que ser cómodo ¡y ahí lo tienes!

Elsa Pataky y su compromiso con el medio ambiente

La actriz, productora y periodista española de 45 años, casada con el actor australiano Chris Hemsworth, tiene las sandalias para ir a todos lados guapa, con estilo y cómoda, afinar las piernas y además ¡colaborar a un mundo mejor!

Sí, las sandalias de Elsa Pataky tienen una línea nueva llamada “Have a Nice World“ con fines solidarios para recaudar fondos para proteger el área del Amazonas.

El compromiso con el medio ambiente no es nuevo en esta estrella española, dispuesta a poner su granito de arena para apoyar acciones de este tipo. Eso sí, siempre del lado chic de la vida.

Y tú ¿Te animas a recrear este look con sandalias de plataforma que alargan las piernas al infinito?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.