Se conocieron más detalles de Kim Kardashian y el mítico vestido de Marilyn Monroe, arruinado

Kim Kardashian es una de las mujeres más famosas de todo el mundo. Con su dinero y contactos puede hacer y deshacer todo lo que ella desee: desde unos zapatos hasta una empresa. Esta vez y aunque su intención no fue deshacerlo, sí provocó severos daños en el vestido que usó durante la Met Gala 2022.

Pero, no hablamos de cualquier vestido, sino de uno que ha quedado en la historia para siempre y se remonta a los década de los 60'. Nos referimos al vestido que fue elegido por Marilyn Monroe para el famosísimo canto de Feliz Cumpleaños al Presidente estadounidense de ese entonces: John F. Kennedy.

En la foto, Kim Kardashian luciendo el histórico vestido llevado por Marilyn Monroe en los 60'. Foto: Revista Clase.

El vestido se encontraba en el Museo Ripley Believe It or Not, en Estados Unidos. Kim Kardashian no tuvo mejor idea de que ese vestido sería suyo de una u otra manera. Y así fue. Los encargados del museo decidieron prestárselo a la influencer para que lo usara solo por unos minutos y con la condición de cuidarlo al máximo, sin ni siquiera poder tocarlo sin guantes.

Además, durante la alfombra roja el propio museo llevaría su seguridad para corroborar y asentar que el vestido se encontraba en perfectas condiciones. El problema se descubrió un mes luego de este evento máximo de la moda: el vestido sí había sufrido roturas y daños irreversibles.

Estos fueron los daños causados en la pieza. Del lado izquierdo, se puede ver el antes de que Kim Kardashian lo usase, y del lado derecho, luego de la Met Gala. Foto: TC Televisión.

A pesar de que Kim Kardashian realizó un estricto plan alimentario y de ejercicios para bajar siete kilos en tres semanas, el diseño nunca cerró en la parte trasera, debido a que la estrella tiene una figura muy distinta a la de Marilyn Monroe, que es bella igual que la de la actriz, pero completamente diferente.

Fue por esto que la empresaria decidió llevar una estola de piel blanca para cubrir esa zona con el fin de que nadie supiese este hecho hasta terminada la gala. También, el vestido solo fue transportado unos minutos por Kim, porque luego de la red carpet, la influencer debió cambiarse la pieza por una réplica idéntica a la original.

De igual manera, la icónica prenda fue dañada. Básicamente, el coleccionista de piezas de Marilyn Monroe en el museo, Scott Forner, contó que el vestido fue devuelto con estiramiento de tela en la zona trasera y con falta de apliques de cristales, además de que el cierre se abrió un poco al ser usado.