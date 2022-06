Stephanie Demner muestra los looks más cancheros durante su embarazo

Stephanie Demner es una modelo, influencer y emprendedora de Argentina. Además es embajadora de grandes marcas, como Pandora, Lancome y Swatch, con tan solo 31 años. Hoy analizamos sus looks para inspirarnos, estemos embarazadas o no.

Stephanie Demner, en su Instagram muestra su vida, su carrera y sus viajes pero, últimamente, el foco de atención se lo lleva “Baby Ari”. Es que está embarazada de 8 meses de Arianna Pella, hija que va a tener junto al reconocido tenista Guido Pella.

En esta nota te mostraremos cómo puedes estar embarazada y seguir lookeandote canchera, inspiradas en Stephanie Demner.

Look de noche

Un look canchero y cómodo para una fiesta puede armarse con un vestido de brillos, blazer de cuero, accesorios y, no puede faltar, el must have de la temporada: las botas altas. ¡Look súper juvenil!

Stephanie Demner en el cumpleaños de su novio. Foto: Instagram @stephaniedemner.

Comfy look

No hay nada más cómodo que unas leggins, un buzo, chaleco puffer y unas sneakers. ¡No olvides que esta temporada la comodidad está de moda!

Stephanie Demner con un look super comfy. Foto: Instagram @stephaniedemner.

Look de domingo

Los domingos son un día donde la fiaca se apodera de nosotras y, por qué no, hacerle frente con un conjunto deportivo combinado con blazer. ¡Los accesorios, un buen blazer y una cartera levantan tu calza y top deportivo a otro nivel!

Look trendy, comodidad y elegancia. Foto: instagram @stephaniedemner.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!