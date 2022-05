Tres looks icónicos de Harry Styles para imitar

Luego que se disolvió el grupo británico One Direction, Harry Styles comenzó una exitosa carrera como solista y ya obtuvo grandes reconocimientos. El cantante de 28 años, embajador de la maison Gucci, tiene un estilo muy transgresor y vintage que lo destaca por sus looks entre el resto de los artistas.

En el Love on Tour que comenzó el 4 de septiembre de 2021 en Las Vegas, Estados Unidos, y concluirá en marzo de 2023 en Auckland, Nueva Zelanda, Harry Styles sorprendió a todos con sus extravagantes outfits. La mayoría de las prendas se destacan por sus brillos y colores, además de aportar una gran feminidad.

Harry Styles en los premios Grammy

El británico pasó de ser un ídolo adolescente a un cantante sofisticado, adulto y con una gran gusto por la moda de alta costura. Sin embargo, lejos de elegir las tendencias del momento, tiene una fuerte inspiración por la década de los '70 y los '80, motivo por el que suele usar outfits vintage con un toque moderno.



En los Grammy 2021 hizo una presentación que dejó atónitos a todos y además ganó en la categoría Mejor interpretación de solista pop por su canción "Watermelon sugar". Allí lució una chaqueta y pantalón estilo campana de tiro alto de cuero de Gucci, sin remera ni camisa, y lo combinó con bijouterie y una boa verde de plumas.

Brillos y pantalones anchos

Los pantalones anchos del estilo disco y los pata de elefante son los más elegidos por Harry Styles. Uno de los looks más elogiados e impactantes fue el que utilizó en el videoclip de su canción "Treat People With Kindness": eligió una pantalón blanco de cintura ancha con una chaqueta llena de brillos y debajo un sweater con rombos y brillos y una camisa blanca.



La camiseta rosa que revolucionó las redes sociales

Harry Styles es embajador de Gucci y por este motivo suele llevar prendas de la maison en todas sus presentaciones y apariciones públicas. Uno de los looks que rompió internet fue cuando apareció con una camiseta rosa con la leyenda “Gucci Loves Pink Eschatology 1921" en los cortos de la firma para presentar su nueva colección.

Harry Style es embajador de Gucci. Fuente: Gucci.

El look lo completó con unos mocasines negros con calcetines blancos, muy estilo Michael Jackson, y unos pantalones cortos. Ese look enloqueció a todos los fanáticos y posicionó nuevamente a Harry Styles como un referente de la moda, tanto para mujeres como para hombres.



¿Te gustan los looks estilo vintage de Harry Styles?