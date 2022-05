El body con transparencias de Ángela Aguilar ideal para esta primavera

La cantante mexicana Ángela Aguilar (18) es un ícono de moda. Fan de las marcas de lujo, sabe cómo combinar las tendencias con prendas básicas para obtener los looks más elegantes y sofisticados. Esta vez, deslumbra con un body con transparencias.



Esta prenda demuestra que juventud y elegancia son más que compatibles, y que su sensualidad y estilo la convierten en una referente para su generación en materia de moda.

Ángela Aguilar: un body con transparencias que hizo suspirar a todos

Ángela Aguilar suele recurrir a las transparencias para sumar sensualidad a sus outfits. Fuente. El Universal

La música regional mexicana se rinde a los pies de la joven cantante Ángela Aguilar y eso no es novedad. Su joven talento arrasa tanto en su país como en Estados Unidos y otros lugares del mundo llevando lo mejor de la música de su patria a todos lados. Pero debemos admitir que no es el único terreno en el que triunfa.

La más joven del clan Aguilar, dedicado a la música desde hace tres generaciones, también es influencer y referente de moda. Así, resulta una fuente inagotable de inspiración desde su cuenta oficial en Instagram y su canal en YouTube, desde donde ofrece tips de moda, tutoriales de belleza, guías de compra, etc.

Hoy ponemos el foco en esta prenda por estilosa, súper versátil y sobre todo ¡favorecedora por excelencia!

Se adecúa a todos los cuerpos y a todas las figuras beneficia por igual. El body negro con transparencias de Ángela Aguilar demuestra que las tendencias pueden jugar a favor de quién sepa incorporarlas. Veamos.

La cantante decidió tomarse unos días para disfrutar junto a su familia de un paseo por las calles de Francia. No olvidó, por supuesto, lucir sus outfit de alto impacto y esta vez, arrasó con una tendencia especial para primavera: un bodysuit de alta costura con el sello de Thierry Mugler ¡un escándalo!

La prenda must have de esta primavera: el body negro con transparencias de Ángela Aguilar

El body que fue furor en redes sociales cuando la estrella lo subió a sus historias. Fuente. Instagram @angela_aguilar

A través de Instagram pudimos ver a Ángela Aguilar ataviada con un look tan elegante como sexy: las transparencias de su body de mangas largas le dan ese aire de sensualidad y feminidad infaltable para esta temporada.

La estrella eligió un body con líneas negras y transparencias para cenar y salir a pasear con los suyos: la prenda pertenece a la colección primavera verano 2021 con la inconfundible firma de Casey Cadwallader, el director creativo de Mugler.

El detalle de la marca en el hombro le dan el sello de distinción junto a la cremallera de la parte superior. Por otra parte, que el diseño tenga mangas largas le otorga mucha sofisticación y estilo. Ese twist para convertir lo sensual en elegante.

Este body, de inspiración posmodernista, es perfecta para lucir con distintas prendas como pantalones holgados, minifaldas de terciopelo, jeans y todo tipo de combinaciones que le darán el toque final para componer un estilo casual o uno elegante.

La cantante es dueña de un estilo exquisito y sofisticado a la hora de vestir. Nadie puede negar que esta prenda es casi perfecta: el body siempre estiliza, marca la cintura y contiene la figura y el abdomen. Además, es la última tendencia de la moda.

Como plus, es una prenda que permite no recargar con accesorios, ya que el body negro es tan imponente que queda como protagonista del look.

¿Qué esperas para ir a comprar un body negro con transparencias como el de Ángela Aguilar? ¡Inspírate en este estilo para deslumbrar!