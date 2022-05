Shakira brilla con un look lencero, con transparencias y minifalda

Shakira es una estrella global que irradia simpatía y estilo en cada una de sus presentaciones en público. Y su más reciente destino fue Londres, en la noche de los premios The Ivor Novello 2022, a la que la celebrity colombiana asistió con un audaz look lencero, con transparencias y una minifalda para completar un estilismo que rompió las redes.

De Barranquilla a Londres y a todo el mundo, Shakira impone una identidad de moda que combina atrevimiento con espontaneidad, y es pura inspiración para millones de fans de su estilo.

La cantante colombiana en Londres, con look lencero, con transparencias y minifalda.

Así, tras brillar en Nueva York con un mini vestido rojo estilo lencero con transparencias en el programa “The Tonight Show” conducido por Jimmy Fallon, Shakira volvió a apostar a un look similar.

Otro look lencero reciente de Shakira con transparencias, falda mini y botas cortas.

La celebrity colombiana deslumbró sobre la red carpet del evento en The Grosvenor House Hotel londinense con un conjunto monocolor en negro definido por sus transparencias y una falda corta que dejaba visible sus piernas en el primer plano.

Shakira en total black, con camisa desabotonada y sujetador a la vista.

Un look de impronta rockera y aires sensuales protagonizada por una camisa transparente desabrochada que dejaba al descubierto el sujetador de encaje y una minifalda. Y como accesorio para rematarlo, usó botas botas negras con plataformas y hebillas extra large.

Shakira con un estilismo rockero y elegante.

Definitivamente, se trató de una atrevida y acertada decisión de estilo de Shakira, con elegancia y carácter. El total look negro fue una de las claves del conjunto y su manera de combinar varios ítems tendencia -transparencias, falda mini y botas cortas con taco alto- expresa el estilo libre que se impone en la moda de la primavera y el verano de 2022.

Shakira sabe interpretar y llevar a su manera los must have de cada temporada, y su look lencero y elegante en la noche de premios de Londres lo demuestra a la perfección.