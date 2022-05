Julia Roberts muestra cómo llevar medias estampadas con estilo juvenil

Las medias ya dejaron de ser un elemento funcional, que sirve para abrigarnos y poder llevar faldas o vestidos cuando el tiempo es más frío. Las panties se han convertido en auténticos accesorios que te pueden ayudar a levantar o darle un toque especial a tu look. Bien lo sabe Julia Roberts. A los 54 años la actriz de Mujer Bonita muestra cómo llevar medias estampadas con estilo juvenil.

Hoy las medias estampadas son tendencia y vienen con brillos, estampas divertidas, plumetti, colores plenos y shocking. Se han convertido en un verdadero accesorio al que prestar atención, y comprueban que las mujeres mayores de 50 años pueden recurrir a otras variantes más originales que las clásicas negras o nude.

Más allá de ser accesorio práctico y útil son protagonistas absolutas de los estilismos. Esto se ve tanto en las pasarelas como en la moda de las influencers o el street style. Firmas de lujo como Balenciaga, Fendi, Versace y Nina Ricci han lanzado sus medias panties con los típicos monogramas de la marca.

En este caso la actriz combina los lunares de vestido con unas medias estampadas a lunares grandes. El resultado es espectacular.

Lunares más lunares

Este look de Julia Roberts es espectacular, muy fresco y de tendencia. La actriz se anima a combinar un vestido de largo midi, con el clásico estampado negro con lunares blancos, con medias estampadas con lunares más grandes en negro. Este es un claro ejemplo de cómo puedes potenciar un look y darle un toque mucho más canchero con unas panties estampadas. El mismo vestido con medias negras lisas hubiera tenido un tono mucho más clásico y formal. Otro detalle a destacar en este look es que lo combina con zapatos bajos abotinados con detalles de estrella. Todos elementos a tener en cuenta en el estilismo de mujeres mayores de 50 ya que pueden ayudarte a descontracturar y modernizar tu look.

Las medias con diseños geométricos son super tendencia.

Rosa con todo

En este caso Julia Roberts decide darle un toque especial a un blazer oversized en tono rosa que usa como vestido con unas medias estampadas de diseño geométrico. Las lleva con unas botinetas cortas negras que van perfectas con el look. Lo bueno de las medias estampadas es que quedan geniales con botas, largas o cortas, zapatos abotinados, sneakers y las más modernas las llevan hasta con sandalias.

La actriz de Mujer Bonita combina un blazer oversize rosa que usa como vestido con unas medias gris melange y botinetas.

Con el mismo look y sólo cambiando las medias por unas gris melange Julia le da un estilo aún más relajado a esta propuesta. Lo que demuestra cómo las panties indicadas pueden ayudarte a crear el estilo que buscas.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.