Las 5 prendas infaltables para esta temporada por Guada Ghilardi

Guada Ghilardi es una de las influencers y empresarias mendocinas con más seguidores en Instagram. Sus looks llaman la atención porque no son aburridos ni parecidos a los de otras influencers. Ella apuesta a lo nuevo, lo colorido y lo original en cada uno de sus outfits. ¡Te mostramos sus 5 prendas favoritas!

Aunque Guada Ghilardi viaje mucho a Miami, su hogar es Mendoza. Es en donde la influencer puede inspirar a muchas mujeres que la mayoría de las veces no se animan a usar distintas prendas por miedo o vergüenza, y Guada mediante sus looks, nos sorprende y quiere que nos juguemos a ir un poquito más allá.

Blazers

Guada Ghilardi es fanática de los blazers y así los usa. Foto: Instagram.

"Los blazers, simplemente, los amo", nos dijo Guada Ghilardi al elegir su primera prenda esencial. Ella nos afirmó que tiene de muchos colores y que es una pieza que realza cualquier look, sea clásico o no. A la influencer no le gustan los blazers entallados, sino que prefiere los de estilo oversize y anchos para estar cómoda.

En este atuendo, Guada usó unos jeans negros, crop top blanco de tipo sudadera, blazer beige, botas negras y bolso verde. Aunque el outfit sea de colores neutros, lo que nos llevaría a pensar que es un look minimalista, Guada optó por prendas más juveniles y modernas.

Botas

No importa si está caluroso o hace frío, porque las botas siempre están cerrando los looks de la influencer. Foto: Instagram.

El clima en Mendoza es, por lo general, cálido pero esto no quiere decir que aunque hagan 40°, Guada Ghilardi deje de usar sus amadas botas. Por supuesto que la influencer nos da un consejo: dependiendo el tacón de las botas, es para la ocasión que las usarás. Igualmente, la empresaria no se cierra a un estereotipo y nos expresó "me gusta divertirme con las prendas".

Camisas

Guada Ghilardi tiene una nueva adquisición que usa siempre que puede: las camisas oversize. Foto: Instagram.

Guada Ghilardi no suele llevar la típica camisa, sino que se decanta por aquellas que son de tipo oversize. "Siempre me gustó vestirme en capas por eso adoro el otoño y el invierno, y para mi las camisas permiten eso", nos explicaba la influencer, además de decirnos que es con la prenda que más juega.

¿Cómo las usa? "Suelo usarlas mucho abiertas con crop tops abajo, o sino también, en la cintura. Una época me dió por usarlas al revés o atadas con un nudito para hacerlas más cortitas".

Accesorios

"Son parte fundamental de un look" nos afirmó la empresaria haciendo referencia a los accesorios. Foto: Instagram.

Si hablamos de alguna influencer mendocina que ame los accesorios y los use en cada look, esa es Guada Ghilardi. "Para mi son parte fundamental de un look" defendía la joven, quien se confiesa amante de las gorras, bandanas o sombreros, y adora coleccionar gafas de sol. ¿Una nueva adquisición tendencia en su armario? ¡Las bandoleras!

Crop tops

Guada Ghilardi opta por los crop tops bien cortos para que se luzcan sus sostenes de estilo deportivo. Foto: Instagram.

Los crop tops son otra de las prendas que Guada Ghilardi elige para jugar o experimentar nuevos looks. Por lo general, suele usarlos bien cortos para que el sostén se luzca por debajo y permita que se vea parte de su abdomen. "Si bien son prendas de moda me gusta que siempre el look tenga algo que lo diferencie del resto."

Estas son las 5 prendas infaltables para Guada Ghilardi. Y para cerrar, nos deja una frase que nos servirá a todas a la hora de vestirnos: "a mi me gusta divertirme con las prendas y no cerrarme al estereotipo. Jugar con ellas. Yo no dejo que las prendas me condicionen".

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!