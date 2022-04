Los looks formales de Andrea Meza que todas podemos clonar

Andrea Meza, ex Miss Universo, es ahora presentadora de televisión y, desde su lugar, nos muestra los mejores estilismos elegantes, cómodos y chic para ir a la oficina. Con sus claves de estilo, no tendrás que volverte loca buscando prendas nuevas para ponerte sino que nos enseñará a conseguir looks fáciles y rápidos.

Algunas deberán seguir con el home office, mientras que otras deberán pisar sí o sí su oficina. Estando fuera o dentro de casa, debemos lucir bien y acordes a cualquier situación que se nos presente como reuniones, conferencias o algún after office. Andrea Meza nos presenta tres looks perfectos que cumplen con estas características.

Vestido

Andrea Meza elige al vestido como una de las mejores prendas para la oficina. Foto: Instagram.

Los vestidos no son solo para el verano, sino que en cada etapa del año puedes conseguir un vestido perfecto. Como ahora estamos en época de entretiempo, Andrea Meza usó un vestido camisero color lavanda de mangas largas y drapeado en la cintura junto con unos zuecos transparentes.

Los vestidos camiseros son súper cómodos, ligeros y quedan bien con cualquier chaqueta con la que quieras combinarlo, ya sean de cuero, denim o blazer. Otro tip que puso en marcha la presentadora fue elegir zapatos sin tiras en los tobillos y en un color nude que se fundía con su piel. Esto permite que visualmente tus piernas luzcan mucho más largas y te veas más estilizada.

Traje

Estampados o lisos: tú eliges el traje que más te guste. Foto: Instagram.

Este 2022 es el año de los trajes. No importa qué tipo de traje, sino que los uses hasta el hartazgo y tengas al menos dos distintos para ir combinándolos. Andrea Meza los prefiere estampados en animal print y en colores como blanco, naranja y celeste.

La ex Miss Universo se decantó por un traje de blazer y pantalones skinny junto con un top naranja amarronado de escote redondo y unos stilettos dorados. Un gran conjunto en el que la conductora decidió darle impronta a los colores tierra, pero al que tú puedes reemplazar por el blanco o el celeste.

Top y pantalones

Andrea Meza también tiene looks más clásicos y monocolor. Foto: Instagram.

Para las más clásicas, Andrea Meza también tiene esos looks que amarán. Este atuendo en marrón total es un gran acierto para las mujeres de piel trigueña y pelo oscuro, ya que los colores tierra son los que más resaltan su tez.

La presentadora optó por unos pantalones de cintura alta y corte slouchy en color marrón borravino acompañado de un top marrón de escote halter y cuello alto. A este look, añádele unos stilettos marrones o nude para generar un bloque de tonalidades parecidas que te estilizarán al instante.

Andrea Meza nos presenta los tres looks que necesitamos para la oficina. Lucirás divina y cómoda si sigues sus consejos de estilismo.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda, sin importar tu estatura ni ninguna otra característica física!