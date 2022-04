Pampita y 3 looks súper juveniles, ideales para mujeres mayores de 40 años

Pampita sabe vestir lo que verdaderamente la favorece. No es de seguir las tendencias, pero sus looks siempre tienen algo moderno, novedoso y juvenil. El negro es uno de sus colores favoritos y nos lo prueba con estos tres looks ideales para mujeres mayores de 40 años.

Saber llevar el color negro es una de las cosas más fáciles de lograr. Pero, si eres mayor de 40 años y aún tienes un par de dudas, puedes inspirarte en todos los outfits de Pampita.

Pampita se viste de negro y luce divina con este jumpsuit. Foto: Instagram.

Este primer look de Pampita tiene como prenda principal su jumpsuit largo en negro. Un mono de de escote en V, mangas largas y pantalones rectos fue el elegido de la modelo y ella lo defendió como nadie. Una de las claves que usó para marcar su cuerpo fue añadirle un cinto a su jumpsuit en la zona de la cintura y, aunque ella optó por unas sandalias de plataforma, no se hubiera visto menos estilizada si hubiese elegido zapatillas o sandalias bajas.

Si vas a elegir el mismo color en todo tu look, puedes jugar con distintas texturas. Foto: Instagram.

Uno de los outfits nuevos que más nos gustó de Pampita fue este en negro total de pies a cabeza. La conductora optó por un top de escote halter, shorts de cintura alta engomados y botas de tacón a la rodilla. Elegir un total look en un solo color te permitirá lucir más estilizada y, aun más, si es en negro, ya que este color definirá tu silueta.

Pampita tiene el traje más favorecedor para el día y la noche. Foto: Instagram.

Por último y para las que no se sacan el traje por nada del mundo, les traemos un conjunto súper versátil e ideal para mujeres mayores de 40 años. Pampita se decantó por un traje de blazer y pantalones skinny en negro con estampado de puntos junto con un top cerrado negro y sandalias de tira. Este es un outfit muy oficinista que queda bien de día o para un evento nocturno.

El negro es un color que define la figura pero no la marca de más, es elegante, nunca luce vulgar y frente a cualquier decisión, este color siempre será la mejor opción por eso es el de Pampita.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.