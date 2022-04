Existe el prejuicio de que a cierta edad hay algunos colores que no son tan favorables. Y lo primero que debes saber es que no hay género ni edad para usar los colores que más te gusten. A los 54 años Julia Roberts apuesta por los tonos pastel para un look súper juvenil.

Los tonos pastel como el amarillo vainilla, el verde menta, el azul grosella, o el rosa algodón de azúcar son una tendencia que llegó para quedarse. Se usan en todo momento del año, no solo en primavera o verano. Una de sus ventajas es que pueden ayudarte a descontracturar un look que puede parecer más formal y hacerlo juvenil. Julia Roberts, la actriz de Mujer Bonita, muestra diferentes alternativas para sumar esta paleta de colores a tu guardarropas.

Un traje sastre con estilo rockero

Este es el ejemplo perfecto de cómo puedes llevar la paleta de tonos pasteles con un estilo súper juvenil y relajado. En este caso Julia Roberts lleva un traje sastre, con chaqueta un poco más larga, casi por encima de la rodilla en color celeste pastel. El toque, la camiseta estilo rockera en el mismo tono con la icónica lengua de los Rolling Stones. El toque rojo queda perfecto con el celeste, es una combinación muy de tendencia. Este equipo puede ir perfecto con unas sneakers o unos zapatos de tacón, de acuerdo a la ocasión.

La actriz de Mujer bonita lleva un traje sastre con chaqueta tipo oversize en tono celeste pastel. La acompañó con una remera rockera.

Fanáticas de los unicornios

¿Quién dijo que los unicornios son un diseño para niñas de 10 años? Si quieres sumar un toque canchero y descontracturado a tu look nada mejor que este sweater verde menta con un unicornio bordado que lleva Julia Roberts. Es el tipo de prendas ideal para mujeres mayores de 50 que te ayudan a sumar un toque juvenil a tu look. Tiene un corte sencillo, que a todas queda bien. Puede ir genial con un jean, con un pantalón de vestir, o con una falda.

Este sweater verde menta con un unicornio bordado que lleva Julia Roberts es la prenda perfecta para descontracturar cualquier look.

Apuesta por el amarillo vainilla

El look que Julia Roberts eligió para presentarse en Late Show con Stephen Colbert, despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales. La actriz de Mujer Bonita sí que sabe cómo llevar un traje sastre con onda. En este caso eligió un modelo amarillo vainilla de Lafayette 148 New York. Además de apostar por el tono pastel, el detalle que más llamó la atención fueron los pantalones anchos y cortos, justo por encima del tobillo y rematados con un dobladillo. Este tipo de pantalones son una gran alternativa para lograr un estilo más juvenil en mujeres mayores de 50. Está bueno cortar tanto pastel con unos zapatos abotinados negros, más masculinos.

Un traje sastre en tono amarillo vainilla que se destaca por sus pantalones anchos y cortos, por encima del tobillo. Perfecto para combinarlo con zapatos acordonados estilo masculino.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.