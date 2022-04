Shakira lleva las sandalias con plataforma que son tendencia

Shakira tiene nuevo single, “Te felicito” junto a Rauw Alejandro, y lo estrenó con un videoclip en el que luce un look a pura tendencia, incluidas sus sandalias que son un must have de la temporada.

El ítem estrella de su estilismo para lanzar su nuevo tema son los zapatos con plataforma.

Uno de los ítems más destacados de la primavera europea brillan a los pies de la estrella colombiana que los exhibe en una imagen de ciencia ficción bañada del color Very Peri del año 2022 y junto al famoso robot, su nuevo mejor amigo en sus videos y fotos en Instagram.

Los zapatos con plataforma de Shakira fueron protagonistas de los desfiles en París de marcas de moda Nº1 del mundo, como Versace, Lanvin y Saint Laurent, y las celebrities los adoran.

Otra diva latina, Jennifer Lopez, es una embajadora habitual de las sandalias con plataforma tendencia de la temporada. Son muchas las opciones de sandalias con altura y “el truco” para estirar las piernas y que favorecen sobre todo a las mujeres más bajas. Y Shakira lo sabe y pisa fuerte con este tipo de calzado.

Shakira con un mini vestido canchero y sensual que maximizó con sus sandalias con plataforma con diseño pulsera y en color rosa.

Es tan práctico como de alto impacto, y la popstar colombiana lo potenció al máximo combinándolo con un mini vestido canchero y sensual que Shakira maximizó con sus sandalias con plataforma con diseño pulsera y en color rosa.

Las sandalias de plataforma que Shakira celebra y consagra en su nuevo clip bajaron de la pasarela al street style y es una de las más llamativas tendencias en zapatos de esta temporada.

En el videoclip de su nuevo single, “Te felicito” junto a Rauw Alejandro Shakira tiene un look a pura tendencia.

En cuanto a los formatos entre los que se puede elegir usar y combinar las sandalias con plataforma extra large, las sandalias con tacón y de pulsera al tobillo que eligió Shakira es uno de los más espectaculares y efectivos.

Las plataformas levantan cualquier estilismo, desde el más informal a un look de fiesta, y resultan tan versátiles que pueden adoptar el diseño y color a la medida de los mejores looks de 2022.