Sol Pérez comparte las claves para usar jeans blancos

Sol Pérez tiene un estilo híper sensual y moderno, ya que siempre prueba con tendencias. Pero, no solo su estilo sigue la moda, sino que también tiene looks en donde apuesta por prendas clásicas como el jean blanco. ¿Cómo puedes usarlo? ¡Mira los looks de la influencer!

Los jeans blancos son una de las piezas fundamentales de cualquier guardarropas. Sol Pérez los trae al ciclo de las tendencias nuevamente y los combina de estas tres formas para que te inspires.

Pitillo

Sol Pérez apuesta a los jeans blancos pitillo para un look nocturno y sensual. Foto: Instagram.

Los jeans blancos pitillo son, tal vez, los más comunes o los que fácilmente encontrarás en tiendas. Son súper favorecedores, ya que marcan tus piernas, cadera y cintura de una manera armoniosa, y ajustan en zonas determinadas que permiten que luzcas tus curvas de la mejor manera.

Sol Pérez eligió estos jeans blancos con un corset marrón y unas sandalias en animal print. El marrón o nude son colores neutros que combinan muy bien con los jeans blancos. Igualmente, cualquier tonalidad neutra como el negro, gris, marrón o azul son buenas opciones.

Además, optar por sandalias estampadas en una tonalidad distinta al marrón del corset pero que sigue un hilo común, contrastaron con el pantalón blanco pero al mismo tiempo acompañaron a todo el look y le dieron ese toque distintivo y original.

Los jeans blancos pitillo son los más audaces y los que más marcarán tu figura. Foto: Instagram.

Otro look parecido al anterior y firmado por Sol Pérez es este en donde eligió unos jeans blancos junto con un top negro y sandalias rosadas en estampado de serpiente. Aquí, la influencer optó por dos prendas principales en colores clásicos y le añadió más prominencia con sus zapatos casi en una tonalidad rosada neón.

Cropped

Sol Pérez opta también por los jeans cropped para lucir su figura. Foto: Instagram.

Otro tipo de jean blanco son los cropped, es decir, aquellos que son más cortos o su bajo termina más arriba del tobillo. Lo beneficioso de estos jeans es que permiten estilizarte al mostrar los tobillos, una de las zonas más importantes a la hora de lograr este efecto visual.

Sol Pérez se decantó por unos jeans blancos cropped rotos junto con un top verde militar anudado y unos zuecos de tira transparente. Estos zapatos "invisibles" son ideales para que tus piernas luzcan más largas. No hace falta que sean transparentes, sino que con que sean nude ya ayudan a favorecerte.

Sol Pérez elige los jeans blancos para favorecer su figura y nos da los tips esenciales para que podamos usarlos fácilmente. ¿Te apuntas a estos jeans?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!