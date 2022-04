Victoria Beckham luce un mini vestido perfecto para distintos eventos

Victoria Beckham es una de las mujeres con más estilo del mundo y su marca, que lleva el mismo nombre, es un furor en ventas. La ex cantante de las Spice Girls es una gran inspiración para las mujeres y todos sus looks son apropiados para cualquier edad, por el ejemplo un mini vestido ideal para todas.

Tanto David como Victoria Beckham nacieron en Gran Bretaña, pero hace años se asentaron en Estados Unidos por sus respectivos proyectos laborales. Su increíble penthouse está ubicado en una torre de lujo en Miami, Florida, y una de sus mayores pasiones es salir a navegar en su barco que lleva la bandera inglesa.

A principios del 2022, la modista compartió una foto junto a su esposo en la que lució un mini vestido negro básico, pero muy elegante. Este outfit nunca falla, ni para el día ni para la noche, y es ideal para las mujeres que quieren lucir sensuales sin llamar la atención.

El minivestido de Victoria Beckham. Fuente: Instagram @victoriabeckham.

En su Instagram, no especificó si el look forma parte de su colección, pero en el sitio web de su firma se pueden encontrar muchos vestidos negros. La firma Victoria Beckham, que tiene sede oficial en el Reino Unido, ofrece una opción clásica que se llama "Cocoon T-shirt Dress in Black", un poco más cerrada y a un precio de $390 dólares.

Quienes desean inspirarse en este look pueden encontrar una opción más económica en la firma low cost Zara. El "cut out dress" es ajustado y marca todas las curvas, como el que llevó la diseñadora, y tiene un precio de $36 dólares, y para quienes busquen algo más suelto pueden elegir el "satin lingerie style dress" a un precio de $46 dólares.

Eva Longoria eligió un vestido de Victoria Beckham. Fuente: Instagram @evalongoria

Uno de los vestidos negros de la colección de Victoria Beckham que más llamó la atención en los últimos días es el "Halter Floor-Length Dress in Black", el mismo que lució la actriz Eva Longoria para el casamiento de Brooklyn Beckham, primogénito de Victoria y David Beckham. Está inspirado en la década de 1990 y su precio es de $1.350 dólares.

"Está tejido con hilos de viscosa sostenibles y ofrece una silueta puntiaguda de corte entallado, con un corte en el centro de la parte delantera del corpiño, un dobladillo sin rematar y detalles de tiras únicos", indican en la web.



¿Te gusta el mini vestido negro que vistió Victoria Beckham?