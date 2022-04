Jennifer Lopez y el look formal perfecto todas

Jennifer Lopez es una referente de la moda, todos los días aumenta sus seguidores en las redes sociales, quienes se inspiran en los looks que comparte. Si bien es una mujer muy sensual y que presume sus curvas con sus outfits, también utiliza prendas que son muy apropiadas para ir a la oficina.

Una semana atrás visitó el local de Sephora que se encuentra en Beverly Hills, Los Ángeles, que incorporó los productos de su línea JLo Beauty. Allí saludó a muchos fanáticos que se acercaron a celebrar con ella y compartió este momento en su Instagram.

Para la ocasión eligió una falda ajustada color verde marino que tenía unos arabescos y un cinturón trenzado. La parte superior consistió en una camisa fucsia de manga larga con un lazo que le permitió hacer un moño en cuello y unos pequeños volados, un look muy formal para un día lleno de reuniones sin perder el glamour.

Jennifer Lopez en Sephora. Fuente: Instagram @jlo.

Jennifer Lopez: el look Chanel ideal para la oficina

Jennifer Lopez fue una de las invitadas de lujo para el día de la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos en enero del 2021. Lady Gaga dio inicio a la toma de posesión cantando el himno estadounidense y luego JLo interpretó el tema “This Land Is Your Land”, para el que eligió un outfit totalmente blanco.

Sin embargo, la Diva del Bronx hizo un cambio de vestuario para el evento y en las redes sociales publicó fotos con un conjunto de Chanel. El look fue un pantalón ancho en blanco y negro estilo cuadrillé junto a un saco largo haciendo juego que llegaba hasta el piso, y lo combinó con una camisa blanca ajustada hasta el cuello.

El día de la asunción de Joe Biden. Fuente: Instagram @jlo.

Una fanática de los blazers

Jennifer Lopez camina por las alfombras rojas con mucha sensualidad al lucir vestidos que dejan al descubierto mucha piel y su impresionante melena. Pero cuando se trata de eventos formales, su mejor estilo es el conservador que se caracteriza mucho por los blazers y el cabello completamente atado.

Así ocurrió durante un evento el cual buscaba darle promoción e impulso a las pequeñas empresas en el barrio neoyorkino de El Bronx, su lugar de nacimiento. Para ir a The Lit. Bar eligió una pollera tubo con una camisa verde seco y un blazer también estilo cuadrillé que le dio el toque formal, un look ideal también para ir a la oficina.

?Jennifer Lopez en El Bronx. Fuente: Instagram @jlo.

"De vuelta a casa en el Bronx!! ¡Gracias a todas las increíbles empresarias latinas por compartir sus historias y dejarme compartir la mía ayer! Me inspiraste más de lo que nunca sabrás. Recuerde, no estamos pidiendo un asiento en la mesa... ¡somos los directores ejecutivos en la mesa!", escribió en la foto al mostrarse comprometida con esta causa laboral.



¿Te gustan los looks para la oficina de Jennifer Lopez? ¿Planeas inspirarte con alguno?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda!