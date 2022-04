La minifalda de Ana Bárbara ideal para resaltar curvas y lucir piernas

Ana Bárbara luce un cuerpo sensacional a los 51 años y así lo demuestra en las redes sociales, donde publica todos los looks que utiliza para sus labores profesionales. Sus casi 3 millones de seguidores elogian todas las prendas que elige y una de sus preferidas son las minifaldas de cuero de todos los colores.

La cantante presume vestidos de alta costura que son difíciles de utilizar en el día a día, pero hay otros outfits que se pueden copiar rápidamente con lo que se tiene en el armario. Uno de ellos fue una minifalda negra brillosa con unas medias de red, un blazer negro y unos zapatos de plataforma amarillos que combinó con una del mismo tono.

La minifalda negra de Ana Bárbara. Fuente: Instagram @anabarbaramusic.

No es la única oportunidad que eligió una minifalda negra, ya que poco tiempo más tarde publicó otra foto con una minifalda negra un poco más suelta. El look se completó con una blusa transparente que dejó un top negro y escribió un fragmento de una de sus canciones: "Porque nunca fuiste sincero conmigo?".

Ana Bárbara tiene una extensa trayectoria en la música: ganó un Grammy Latino en 2005, volvió a ser nominada al año siguiente 2006, tiene una estrella en el Paseo de la fama de Las Vegas y es una referente femenina de su género. Con los años también logró destacarse en la moda y deslumbró a todos en Instagram.

Las minifaldas de cuerina son su look preferido. Fuente: Instagram @anabarbaramusic

Una de las publicaciones con mayor cantidad de "likes" fue a finales del 2021 en la que mostró una minifalda de cuerina marrón (o suela) que combinó con unas botas de caña alta del mismo material y color. Para sumar al look eligió unas medias red y una remera color beige con arabescos en distintos tonos.

Ana Bárbara se ganó una sólida carrera profesional gracias a su esfuerzo y hoy se encuentra en un momento con muchas felicidades, principalmente en lo personal. Hace pocos días celebró el cumpleaños de su novio Ángel Muñoz y también se conoció que podrían pasar por el altar el año que viene.

“Quiero algo muy íntimo, en privado, para que el enfoque sea solo para nosotros. Sí tengo unas ideas ya, tomé unas fotos y fui a algunas tiendas a ver, justo antes de la pandemia vi unos diseños que me llamaron la atención, pero como todavía no me pedían como tal el compromiso, pues tampoco fue que aparté uno, pero seguramente será algo lindo", contó en una entrevista con TVNotas.

A tí, ¿Te gusta como Ana Bárbara combina las minifaldas?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.