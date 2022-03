Los looks retro de Zendaya que rinden homenaje a otras celebridades

Al igual que Selena Gomez, Miley Cyrus y Demi Lovato, Zendaya es una de las jóvenes actrices que han comenzado en el canal Disney y han logrado continuar con su carrera de manera exitosa en trabajos para adultos. Además, en los últimos años, demostró ser una referente de la moda y muchos de sus looks retro son homenajes a otras celebridades.

A sus 25 años, la protagonista de "Euphoria" ya es reconocida como una de las personas mejores vestidas de Hollywood y, por este motivo ganó el premio Ícono de la Moda en los CFDA 2021. Una de las características más interesantes de sus looks es que suelen ser un guiño a outfits vintage, que ella sabe lucir como nadie.

Zendaya como Beyoncé

Los BET son unos premios creados en el año 2001 por la cadena Black Entertainment Television para reconocer a las personas afroamericanas y de otras minorías étnicas que se destacan en el ámbito musical, deportivo y de entretenimiento. Para este evento, Zendaya eligió un look de Versace que la cantante Beyoncé utilizó en los BET del 2003.

El vestido tricolor que utilizó Zendaya. Fuente: Instagram @theiconzendaya.

Se trata de una pieza tricolor de seda con abertura que deja ver sus impresionantes piernas y un escote muy pronunciado. El color predominante es el violeta, el cual hizo juego con las sandalias, y tiene detalles en lima y fucsia apagado. "Zendaya luciste sensacional con este vestido", le dedicó Donatella Versace en Instagram.

Zendaya como Cher

Cher es una de las artistas más influyentes del mundo, no solo por su carrera musical, sino por sus extravagantes looks que, hasta hoy, son recordados. Zendaya le rindió homenaje en los premios Oscars 2021 al lucir un vestido retro amarillo de Valentino similar al que la cantante utilizó en la década de 1990 con algunos detalles diferentes, como un moño que se ata en el cuello.

Zendaya inspiró su vestido Valentino en Cher. Fuente: Twitter @cynth_sb.

Zendaya como Linda Evangelista

Versace es una marca muy presente en los looks de las celebridades y así lo volvió a demostrar Zendaya. Para el estreno de la segunda temporada de "Euphoria", la actriz eligió un vestido largo strapless en blanco y negro, creación por Gianni Versace para la colección de Primavera 1992 y que lució la modelo Linda Evangelista en la pasarela.

El vestido fue una creación de Gianni Versace. Fuente: Instagram @theblogssip.

La joven de 25 años no solo rinde homenaje a los estilos retro, sino que adapta sus looks en relación a los proyectos que realiza. Así ocurrió durante el estreno de la película "Spider-Man: No Way Home", para el que eligió un vestido ajustado y con siluetas que simulan ser telarañas. Sin duda Zendaya tiene mucho estilo y sabe lucirlo. ¿Te gustan sus outfits?