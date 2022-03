Sarah Jessica Parker consagró al tul en un vestido que Carrie Bradshaw amaría

Sarah Jessica Parker conquistó Broadway en el estreno de la obra “Plaza Suite” con un vestido rosa de tul con una extraordinaria capa salpicada de brillos. Un estilismo tan clásico de la actriz norteamericana también conocida como Carrie Bradshaw -su alter ego en la serie Sex and The City- como novedoso y que siempre llama la atención con sus toques de alta moda.

El vestido de tul y capa con brillos de Sarah Jessica Parker en Broadway.

El vestido que Sarah Jessica Parker eligió para acudir junto con su esposo, Matthew Broderick, al estreno de la obra 'Plaza Suite' en Nueva York la reivindica como una auténtica princesa fashionista de nuestro tiempo.

Es un diseño exclusivo para Sarah Jessica Parker de Atelier Prabal Gurung que de inmediato remite a la icónica falda de tul de Sex and The City, un ítem de moda que también fue recientemente reversionado en “And Just Like That”, la secuela de la serie fenómeno que ya tiene confirmada una segunda temporada.

La actriz norteamericana ama el tul ¡como Carrie Bradshaw!

Elegante y formal, sofisticado y con aires retro, definitivamente digno de una royal moderna, la actriz de 57 años lució radiante con el vestido en una tonalidad rosa pastel de satén, con escote cuello redondo, con tirantes anchos y cubierto por una fabulosa capa de tul con pedrería.

Y la celebrity más fashionista del mundo completó su look de ensueño creado en el taller personal de Prabal Gurung a su medida con sandalias plateadas de su propia marca SJP a tono con las flores y cristales bordados a mano.

Sarah Jessica Parker con el espectacular vestido de tul de Prabal Gurung.

Estos detalles del diseño de su lookazo en el Teatro Hudson de Broadway fueron los que Sarah Jessica Parker anticipó en su cuenta en Instagram. “Solo esperen a que lo vean de frente”, advertía la actriz bajo una foto de espaldas que ya revelaba la dimensión de su último gran vestido para el recuerdo.

“Para mí, nadie encarna Nueva York como Sarah Jessica -expresó el diseñador, también a través de su cuenta en Instagram y en un posteo en el que exhibió su creación desde diferentes ángulos- Fue un gran honor poder crear algo hermoso para una querida amiga mía”.

La actriz y el diseñador compartieron en sus redes sociales fotos del vestidazo desde todos los ángulos.

El peinado -con recogido, alto y destacado, que remataba con un moño- fue otra clave del look elevado a la enésima potencia de romanticismo y glamour.

Sarah Jessica Parker, elegante y glamorosa.

Sarah Jessica Parker sigue siendo la reina del look de Nueva York y reivindicó el tul como un ítem comodín de su estilo -y el de Carrie Bradshaw- que coronó a través de un vestido de fiesta, con capa colmada de strass y brillos, inolvidable.