Dakota Johnson y Anne Hathaway lucen idénticas con estos looks

Anne Hathaway comenzó su carrera desde muy joven al igual que Dakota Johnson. Con sus estilismos han triunfado en todas las alfombras rojas, pero esta vez les tocó usar prendas casi idénticas y lucir muy parecidas. ¡Tú votas quién fue la mejor vestida!

Aunque no sean dos diseños iguales, sí usaron el mismo patrón o estampado colorido y psicodélico que brilló gracias a sus pieles blancas y cabellos oscuros. Te mostramos los dos looks y tú eliges el estilismo que más te gustó.

Dakota Johnson se decantó por un vestido túnica con este vibrante estampado. Foto: Town&Country Magazine.

Comenzamos por Dakota Johnson quien fue la primera en llevar este estampado en una editorial de la revista "Town&Country". La actriz se decantó por un diseño túnica de cuello alto con grandes y anchas mangas largas. El vestido tenía un print de puntos en colores como verde, azul, rojo que inundaban toda la pieza.

Dakota Johnson no eligió ningún accesorio, sino que por el contrario optó por su pelo con algunas ondas al agua y maquillaje con delineado cat-eye. Este es un diseño que favorece a aquellas mujeres con cuerpo rectangular, ya que la estructura al ser recta y lánguida, no estilizará a mujeres petite y con curvas voluminosas, a las cuales sí favorecerá el look elegido por Anne Hathaway.

Anne Hathaway anunció su regreso con este jumpsuit colorido. Foto: Harpers Bazaar.

La actriz de "El Diablo viste de Prada" estuvo en el programa "The Late Show with Stephen Colbert " y eligió un conjunto ecléctico y osado, como no acostumbramos a ver en Anne Hathaway. Para esta ocasión, optó por un jumpsuit de escote rectangular, pantalones palazzo y blazer XXL haciendo juego. La coleta, el flequillo y el makeup la hicieron lucir más jovial y elegante.

Ambos diseños, firmados por Christopher John Rogers, son completamente distintos pero compartieron el mismo estampado lo que los hizo ver casi iguales. Nosotras no sabemos con cuál look quedarnos, pero ustedes pueden votar a la mejor vestida. ¿Será Dakota Johnson? ¿O Anne Hathaway?