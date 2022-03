Las sandalias que Carrie Bradshaw siempre soñó

Manolo Blahnik y Birkenstock crearon la sandalia de los sueños de Carrie Bradshaw. La colaboración del diseñador fetiche de la estrella de la serie Sex and The City interpretada por Sarah Jessica Parker y la firma de calzado alemana dio lugar a una sandalia que ya es sensación de la temporada.

Hechas a imagen y gusto del personaje con más estilo de la historia de la ficción, la colaboración entre Manolo Blahnik y Birkenstock dio lugar a una sandalia baja, súper cómoda y fashionista.

Birkenstock x Manolo Blahnik, el calzado que enamoraría a Carrie Bradshaw.

Esta vez Manolo Blahnik no seduce a Carrie Bradshaw con glamorosos tacos altos ni stilettos de ensueño sino que se trata de sandalias extra comfy en terciopelo con cristales como detalle joya que las convierten en únicas.

La base del diseño son dos modelos icónicos de Birkenstock. Y en manos del célebre zapatero español se transformaron en objetos de lujo que, indudablemente, enamorarían a primera vista a Sarah Jessica Parker y su alter ego Carrie Bradshaw. “Siempre estoy buscando nuevos accesorios con los que decorar nuestros zapatos y fue muy divertido añadirles brillo a los Birkenstocks”, expresó el creador de moda con más de 50 años de carrera.

El zapatero español y la firma alemana crearon la sandalia perfecta del 2022.

El calzado sensación de 2022 se presentan en dos siluetas -sandalias y clogs- y en tres tonalidades: fucsia, negro y azul marino, ¡el color favorito de Carrie Bradshaw!

Birkenstock x Manolo Blahnik: un tesoro para Carrie Bradshaw

Casualidad o no Birkenstock x Manolo Blahnik llegan casi al mismo tiempo en que HBO anunció que habrá segunda temporada de “And Just Like That”, la serie que marcó el regreso -veinte años después- de las chicas de Nueva York: Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte).

Esta semana se confirmó que “And Just Like That” tendrá segunda temporada.

La sandalia co creada por Manolo Blahnik junto con Birkenstock es ideal para el nuevo look y guardarropas de Carrie Bradshaw, que a los 50 años apuesta a piezas de moda más confortables sin renunciar a la elegancia y audacia de sus estilismos.

Las sandalias joya creadas por Manolo Blahnik y Birkenstock son glamorosas y confortables.

La unión del diseñador estrella de zapatos con la marca de calzado informal es un verdadero “encuentro de dos mundos” para la moda. Y en eso reside el impacto de la sandalia Birkenstock x Manolo Blahnik -con la hebilla de cristales en el strap, característica de “los Manolos”- que Carrie Bradshaw usaría y pondría en lo más alto de sus preferencias.