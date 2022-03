Así luce Sofía Vergara un estampado clásico y chic

Sofía Vergara es una de las actrices latinas que más ha triunfado en Hollywood. Además de tener un cuerpo de infarto, sus looks son de los que más resaltan dentro y fuera de la alfombra roja. Hoy analizaremos sus atuendos con alguna prenda en animal print, el estampado más conocido y usado en todo el mundo.

Aunque este 2022 los cuadros sean los protagonistas definitivos de los estampados, el animal print no sólo que no desapareció sino que está más presente que nunca. Sofía Vergara es una de las estrellas que lo eligen diariamente para sus looks. ¡Observa sus claves para usarlo!

Vestido

El vestido animal print es un clásico y te enseñamos a elegir el correcto. Foto: Instagram.

Los vestidos en animal print son, tal vez, los más usados pero también los más complicados de llevar. Sofía Vergara eligió un vestido brillante de escote palabra de honor y extra ajustado en color gris y negro. Aquí, la actriz hizo una buena elección al optar por un tamaño medio-chico de la forma del estampado.

Aclaramos esto ya que el animal print con formas grandes, tiende a perder la silueta y las curvas. En cambio, el de tamaño chico o medio es el mejor para llamar la atención pero conservando la delicadeza y favoreciendo la figura.

Tapado

El tapado animal print es un must-have. ¡Úsalo como Sofía Vergara! Foto: Instagram.

Una manera distinta de llevar el animal print es usando un tapado o blazer como Sofía Vergara. El look de la actriz constó de unos pantalones blancos estilo jogger, camiseta gris, tapado de animal print, bolso verde militar con aplique joya y cadena dorada.

Lo mejor para llevar un blazer estampado es combinarlo con prendas en colores neutros para que lo que destaque sea la pieza de animal print y no se disperse la atención a otros lugares del estilismo.

Pantalones

Sofía Vergara también elige el animal print como outfit de entrecasa. Foto: Instagram.

Al igual que con el tapado, los pantalones de animal print son los indicados para usar con colores neutros como el negro o beige. Sofía Vergara elige unos pantalones estilo pijamas en animal print junto con una chaqueta negra con banda estampada y mocasines negros. Este es un outfit perfecto de entrecasa para los días más relajados como sábados o domingos.

Sofía Vergara elige las prendas de animal print más fáciles de combinar y de conseguir en tiendas. Sigue sus claves de estilo y serás el centro de atención.