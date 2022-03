La minifalda de Altaír Jarabo ideal para usar con camisas

Altaír Jarabo es una reconocida actriz e hizo su debut en la pantalla chica en 1993 con la telenovela "El peñón del Amaranto", en la que interpretó a una niña llamada Amanda. Con los años cobró una gran popularidad y hoy ya cuenta con más de 3 millones de seguidores en las redes sociales, a quienes les muestra sus looks preferidos como una increíble minifalda con lentejuelas.

A sus 35 años, la mexicana luce un cuerpo sensacional y no pierde la oportunidad de demostrarlo en Instagram. En dicha red social se la puede ver en bikini, con prendas ajustadas, preciosos vestidos escotados y jeans corte skinny que marca toda su figura, de los que no hay dudas es que se siente muy cómoda con su cuerpo.

En una oportunidad confesó que su outfit preferida es la minifalda y aunque no suele utilizarla muy seguido, cuando lo hace se gana todos los elogios. "Siempre lo digo. Ante la duda... falda!", escribió al indicar que siempre la mejor opción es esta prenda.

La minifalda de Altaír Jarabo. Fuente: Instagram @altairjarabo.

En la foto se ve a Altaír Jarabo con una minifalda de lentejuelas color verdes que combinó a la perfección con un bolso del mismo tono y unas pantimedias negras transparentes. Todo el look lo completó con una camisa blanca manga corta, a la cual le desajustó varios botones para que quede un impresionante escote.

Desde que se casó el año pasado con el millonario francés Frédéric García, la vida de Altair Jarabo está rodeada de lujos como adquirir prendas o accesorios de primer nivel. Al residir en París, capital de la moda y cuna de grandes firmas como Dior y Givenchy, también está atravesada por las tendencias del momento.

"Yo soy mexicana, mi familia está en México y mi trabajo también. Así que el trabajo va a dictar una parte importante del calendario. Él no tiene ningún tema de acompañarme seis u ocho meses en un proyecto en Miami o a dónde nos lleve un poco la vida", expresó al asegurar que es muy posible que vuelva a su país natal.

Tener las mismas prendas que la actriz mexicana no es muy accesible, pero se puede copiar su estilo ya que sin duda tiene muy buen gusto. Altaír Jarabo no es extravagante, más bien elige looks sobrios y elegantes, por lo que es mucho más fácil contar algunas de sus prendas en el armario.



¿Te gustaría replicar el estilo de minifalda de Altaír Jarabo?