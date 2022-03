Claudia Schiffer luce un estampado ideal para darle un toque juvenil a los looks

El estampado a rayas es uno de los clásicos que nunca fallan. Siempre sirve tener una prenda rayada en tu guardarropas. En las últimas temporadas este print se ha renovado, modernizado y es perfecto para sumarle un toque juvenil a los looks de mujeres mayores de 50 años.

A los 51 años Claudia Schiffer, la super modelo alemana, recurre a las rayas para construir distintas propuestas relajadas y descontracturadas que la hacen lucir espléndida. Aquí el detalle de cada uno de sus looks a rayas para inspirarse y adoptar el que te haga sentir mejor y más cómoda.

Estilo navy con falda de jean

Para recrear este estilo navy Claudia Schiffer eligió una camiseta a rayas de estampa clásica, en blanco y azul, con las líneas un tanto más gruesas de lo habitual. El detalle, super favorecedor, es que es de manga larga, al cuerpo y con escote redondo. Además lleva una inscripción con su nombre. La manera en que combinó esta prenda clásica lo es todo. Con una falda de jean en tono claro, con un largo debajo de la rodilla y unos tacones en tono azul pero con estampado búlgaro que combinan a la perfección. Un estilo elegante pero descontracturado, perfecto para un almuerzo de negocios o un encuentro con amigas.

Vestido tejido super trendy

En este caso Claudia Schiffer muestra el vestido en tejido de punto perfecto para las mujeres mayores de 50. Si bien a veces algunas pueden tenerle temor al efecto de las rayas horizontales, el secreto para que luzca súper sentador y moderno es que la estampa combine distintos tipos de rayas, tanto en colores como en ancho. Este vestido tiene muchos detalles muy favorecedores. Uno es que es negro liso en la zona del cuello y gran parte de las mangas, y las rayas comienzan a partir del pecho y se combinan entre tonos crudos, negros y grises. Precisamente uno de los tips de los estilistas es que si combinas rayas en distintas escalas no sólo le darás un aire sofisticado y original a tu look, sino que al mezclar rayas más anchas o más finas, no marcar particularmente ninguna parte del cuerpo. Para marca más la cintura, Claudia Schiffer recurrió a un cinturón ancho, que nunca falla.

Blusa boho chic más jeans

Esta opción es perfecta para esos días en los que quieres estar arreglada, pero casual. El boho chic combina el estilo más bohemio con glamour y la combinación es ideal. Esta propuesta de blusa a rayas combinada con un jean de corte clásico es una opción muy recomendable para mujeres que quieren darle un toque más descontracturado y juvenil a su look. El detalle del calzado elegido por Claudia Schiffer lo es todo: unas chatas de un dorado gastado completan la propuesta.

Full color con botas altas

Esta es una propuesta más casual, para estar cómoda pero arreglada en casa. En este caso el vestido tejido elegido por Claudia Schiffer tiene rayas de un mismo tamaño, super finas, pero juega con el color, todas son distintas. En este caso el vestido es super al cuerpo y de manga larga, una alternativa perfecta para tiempos más frescos. La super modelo lo combinó con unas botas largas de gamuza que le dan un toque canchero y juvenil.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.