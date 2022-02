Los looks anti San Valentín con los que triunfaron las famosas

El anti San Valentín de los famosos tuvo su lugar en redes sociales para mostrar el lado B de un festejo que suele estar lleno de flores, peluches y corazones pero intenta ahora escapar de lo endulzado y encontrar un rumbo propio: el significado personal que cada uno da al amor y la manera de homenajear esos vínculos, más allá de los estereotipos.

En ocasiones con grandes producciones, giros originales o aires más simples, todos se destacan por la importancia de los looks para celebrarlo. El día de los enamorados no deja indiferente a nadie y mucho menos a las estrellas. Un repaso por algunos de los looks anti San Valentín más llamativos entre las famosas.

Los looks anti San Valentín de las estrellas:

Adamari López

El gesto anti San Valentín de la conductora puertorriqueña fue festejar junto a su hija “el día del amor y la amistad“, como contó a sus fanáticos en redes sociales.

Captura de pantalla del video que compartió en Instagram la conductora televisiva para San Valentín.

La gran producción de Adamari López tuvo como co-protagonista a su hija Alaia, de 7 años. Ambas vestidas con una falda corta plisada, unos sneakers en el mismo tono rosa viejo combinados con un sweater blanco con una gran letra A, la conductora televisiva puertorriqueña y su única hija disfrutaron de una sesión de fotos inolvidable dispuesta en un entorno color pastel y de la realización de un video a cargo de una empresa especializada en producir estos imborrables recuerdos.

La compañía las hizo cambiar de vestuario pero siempre fueron diseños de Mandy by Gema luego, pero siempre basado en el blanco y el rosa de distintas intensidades. De esta forma, muy enamorada de su hija, Adamari López lució looks iguales a los de su pequeña y los compartió con sus 7,1 millones de seguidores en Instagram.

Blake Lively

La rubia conocida por la serie Gossip Girl y tantas películas que triunfaron en Hollywood, esposa de Ryan Reynolds decidió festejar San Valentín en las redes con una anti postal de la típica celebración llena de cursilería y corazones.

Look desarreglado y cotidiano para Blake Lively y su marido, Ryan Reynols.

Fuera de foco, riéndose sin posar y vestidos de manera sencilla, ambos miran a cámara en pleno ataque de risa para sus 31,3 millones de seguidores en Instagram con el texto “Encuéntrame un amigo mejor, acá espero“. Se la ve con una remera básica mangas largas color blanco y un collar de piedras en colores tierra, pero la prenda no se encuentra estirada ni arreglada sino que el gesto, en medio de las risas, la desacomoda al punto que luce un gran pliegue al frente ¡y para Blake la belleza del amor es eso y no el vestido! ¿Qué te parece su anti San Valentín?

Victoria Beckham

En clave retro, la ex Spice Girl se animó a mostrar un look muy distinto al que luce hoy junto a su esposo David: compartió con sus 29,4 millones de fans cómo lucían ambos en 1998 en Nueva York: un corte de pelo con un doble mechón delantero, musculosa deportiva azul y cara de felicidad, pues se acaban de enterar que su primer hijo Brooklyn estaba en camino.

¡Look retro para celebrar el amor!

Thalía

Quizás en el otro extremo más allá del anti San Valentín pero definitivamente fuera de lo tradicional se encuentra el look de Thalía: la estrella mexicana eligió lucir en redes sociales un vestido negro acampanado estilo princesa engomado y con mangas largas en la parte superior y de seda negra con corazones en relieve hechos en lentejuelas rojas e inflados como globos.

¡Un look fuera de lo común!

Pero además, reservó un regalo especial para sus fanáticos: el anuncio, el mismo 14 de febrero, del estreno de su nuevo video. Sus 18,8 millones de seguidores en Instagram, agradecidos por este gesto de amor de su adorada Thalía.