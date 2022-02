La segunda profesión de Adamari López que pocos conocen

Desde muy pequeña, Adamari López se sintió atraída por las cámaras y las luces. De hecho, fue cuando tenía tan solo 12 años que obtuvo su primer papel, un pequeño personaje que apareció en dos capítulos de Vivir para ti. Pero, más allá de la actuación y conducción, la puertorriqueña tiene un título universitario colgado en algún lugar.

Después de su breve incursión en el mundo de la televisión, Adamari López se sumergió por completo en sus estudios, olvidando por un rato los sets de grabación. Al terminar la escuela, realizó un Bachillerato en Comunicaciones de la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico.

Al finalizar su carrera, se graduó en la carrera de publicidad, obteniendo su título universitario. Es por eso que, en alguna ocasión, llegó a mencionar que si no le llegaba a ir bien como actriz se hubiera convertido en publicista, algo que también disfruta mucho.

4 datos curiosos sobre Adamari López

1. No le gustan los sonidos

Vamos a aclararlo mejor, no es que no le gusten los sonidos en general, sino que hay uno en particular que le molesta demasiado. Es el ruido que las personas suelen hacer cuando quieren llamar a un perro o a algún animal. Eso realmente la desespera.

2. Se desespera si le tocan el hombro

A Adamari López no le gusta que le toquen el hombro cuando se quieren acercar a ella, ya sea para llamarla o para pedirle una foto. Es algo que realmente la saca de quicio y que no tolera bajo ninguna circunstancia.

3. Puede dormir en cualquier lugar

Algo que puede resultar envidiable es que tiene una facilidad para dormir sorprendente. Si tiene sueño, se duerme sin importar en donde se encuentre o el ruido que haya. Ella simplemente cierra los ojos y descansa plácidamente sin que nada la afecte.

4. Es muy impuntual

Un defecto que ha intentado solucionar a través de los años, pero que no lo ha logrado, es el tema de la puntualidad. A Adamari López le resulta imposible llegar en el horario acordado al lugar que sea. De hecho, ha llegado a afirmar que el 99,9% de las veces llega tarde.