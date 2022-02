Soledad Fandiño y Mery del Cerro usaron el mismo sensual vestido

Soledad Fandiño llevó primero este vestido y Mery del Cerro luego la clonó. Por eso, no podemos dejar de lado este duelo de estilo con estas dos diosas argentinas. No sabemos si fue casualidad o no pero nosotras analizamos ambos looks para que tú optes por la más te guste.

Soledad Fandiño y Mery del Cerro son mujeres muy distintas entre sí pero todo puede pasar en el mundo de la moda y pasó lo inesperado: las dos llevaron el mismo look o, mejor dicho el mismo, vestido negro de la diseñadora argentina María Gorof. ¿Quién lo defendió mejor? ¡Ustedes eligen!

Soledad Fandiño luce muy sensual con este vestido negro de lentejuelas. Foto: Instagram.

Comenzamos por Soledad Fandiño quien fue la primera en lucir este vestido negro. La conductora eligió este vestido de escote en estilo bikini triángulo, parte con apliques de grandes lentejuelas y otra zona tapada por la tela que terminaba en una minifalda con lentejuelas de forma diagonal.

Un vestido sensual y muy juvenil que le resta al menos diez años a cualquier mujer que lo use. Soledad Fandiño lo usó con unas sandalias de tira negras y acompañó con argollas color plata, pelo ondulado y labios en color rojo dándole ese plus clásico para contrastar con la modernidad del vestido.

Mery del Cerro se anima a este vestido negro. Foto: Instagram.

Mery del Cerro, por su parte, eligió el mismo vestido negro de María Gorof para una sesión fotográfica en Salta. No sabemos con qué zapatos combinó esta pieza pero nos animamos a decir que fueron sandalias o stilettos. Tal y como Soledad Fandiño, Mery del Cerro también usó labial rojo y el pelo suelto con un poco de movimiento.

Dos looks muy parecidos pero con distintos estilos y en distintas mujeres. ¿Quién es tu preferida?