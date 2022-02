El corset negro de Megan Fox ideal para destacar el busto

Megan Fox se convirtió en la embajadora de Frederick's of Hollywood, una firma de lencería muy sensual que apuesta a todos los cuerpos y tiene un blog sobre sus nuevos productos. La estadounidense hizo ya varias publicaciones de estos conjuntos y en uno de ellos se la puede ver con un corset ideal para destacar el busto, que se puede utilizar como un body.

"Tener confianza y sentirte sexy en tu propia piel es la clave para pasar un buen rato en la cama. La confianza puede ser más fácil para algunos, ¡pero encontrar el atuendo perfecto que te da vida puede ser muy útil!", indican en el sitio web.

La prenda ideal de Megan Fox para resaltar

Para llevar adelante su campaña publicitaria eligieron, a inicios del 2021, a Megan Fox, una celebridad de Hollywood que siempre se destacó por su belleza. Tanto la actriz como la firma han publicado varias fotografías en las que se ve cómo los productos le estilizan la figura y se han llevado miles de “likes”.

La actriz estadounidense luce un increíble corset que se puede usar como body.

Uno de los más elogiados fue un corset negro bordado con brillos que es transparente en la parte del abdomen y se une con un portaligas del mismo estilo. El look lo completó con una bata dorada manga larga, un choker negro con un detalle también en dorado y ondas en el pelo.

Esta elección de Megan Fox es ideal para aquellas mujeres que quieren realzar su busto y lucir sexy. La estadounidense sabe como potenciar su cuerpo y muchas de sus fotografías sirven como inspiración para quienes dudan en qué ponerse para una noche sensual.

"Los corset no solo son increíblemente sexys, sino que también tienen muchos otros beneficios y son especialmente geniales para las chicas con mucho busto. El corset no debe restringir la respiración, sino que se debe ajustar para que todo quede firme, pero cómodo", explican desde Frederick's of Hollywood.

Otro corset ideal para usar como body.

Actualmente, los bodys están de moda para salir tanto a una fiesta como a una cena y se pueden encontrar de todos los estilos: con encaje, lisos, transparentes con distintos breteles y en distintas telas. Muchos de ellos tienen un estilo similar a los corset de lencería, por lo que, si se tiene uno guardado, se puede usar cómodamente.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es solo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.