Prepara tu look de San Valentín al mejor estilo de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es una fanática de la moda y demuestra su buen gusto en todas las publicaciones que hace en sus redes sociales. De cara a San Valentín, la Diva del Bronx inspira un gran estilo y sus looks son muy sexys para lucir este día y sorprender a la pareja.

El primer paso es elegir que parte del cuerpo se quiere realzar: las piernas, la cadera, el busto o la cintura. Jennifer Lopez tiene un increíble abdomen y no duda en mostrarlo, motivo por lo que suele elegir prendas de dos piezas, como lo hizo en octubre del 2021 durante el estreno de la película The Last Duel de Ben Affleck.

El conjunto Herve´ Le´ger de Jennifer Lopez.

Allí lució un Hervé Léger de color marrón que consistió en una pollera larga con tajo y un crop top que dejó al descubierto los abdominales. Para las personas que les gusta mostrar un poco de piel, este look es muy sensual para San Valentín y se pueden elegir polleras cortas o tops con breteles finos.

La intérprete de Let's Get Loud sabe de estilo y la ropa que se ajusta mejor a su edad y a su cuerpo. Otra prenda ideal que publicó en Instagram el pasado 21 de enero es una remera manga larga de satén con un escote muy pronunciado que dejó ver mucha piel del pecho y de los hombros, y lo combinó con un jean color oscuro.

La exquisita remera de satén color lavanda.

Para esta ocasión eligió el color lavanda que está en tendencia, al igual que el “Very Peri”, que es un tono un poco más oscuro. “No hay duda de que el mundo de los gamers tuvo mucho que ver con la selección del tono 'Very Peri’. Realmente, siempre queremos que el Color del Año sea un reflejo de lo que pasa en todo el mundo", expresó Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute.

La clave para lucir como Jennifer Lopez es resaltar las curvas y esto se puede lograr fácilmente con una prenda ajustada como las que se mencionan anteriormente. A sus 52 años, la cantante luce fabulosa y, sin duda, sorprenderá a su novio, Ben Affleck, con un impresionante look como ella sola sabe hacer.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es solo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.