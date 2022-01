Hailee Steinfeld luce los mejores jeans ajustados

Los jeans son una de las prendas favoritas de Hailee Steinfeld (24). La actriz, cantante y modelo que triunfa en Hawkeye es dueña de un estilo único. Nacida en Los Ángeles comenzó desde temprano a perfilarse como una gran promesa en el ambiente artístico y posicionada por su capacidad histriónica y carisma, pronto lo logró. Ya es una de las actrices mejores pagas de su generación.

Parte de esto se debe a su singular rostro, arrolladora personalidad y manera única de vivir la moda. Vanguardia, estilo original y mucho estilo son algunas de las características de esta nueva estrella de la que ya habla el mundo entero.

Fuente. Pinterest @javito

Hailee Steinfeld: Un estilo rebelde en clave original

La actriz de la serie de Marvel del momento, Hawkeye, es joven y como tal, representante de las nuevas generaciones que imponen su propia moda y reinventan las tendencias. Por eso, los jeans ajustados son para ella un ítem, pero los viste a su manera.

Aunque la hemos visto con modelos más relajados como los while out jeans, la moda comfy no es para todos los días, mucho menos, para las alfombras rojas.

Así, Hailee Steinfeld reinventa los skinny jeans y los transforma a su antojo: los viste pero intervenidos con algunos toques ripped (rasgados) en distintos pequeños lugares estratégicos que le dan un aire rebelde y chic a la vez.

Noticias Relacionadas La minifalda de Hailee Steinfeld ideal para marcar la cintura

Los vuelve una prenda elegante, sin embargo, con el toque de los tacos abotinados ¡super sensuales y femeninos!

Y claro, usa los jeans ajustados ligeramente arremangados para lograr el efecto cropped que la estiliza, alarga y afina su silueta ¡Un acierto!

Combinados con una media polera ajustada en color negro de mangas largas y un cinto negro en clave boyfriend, con la letra “H“ realizada en metal, en el centro del cinturón ¡El atuendo es una bomba!

Para finalizar ¡fashion alert! Corre a buscar estos jeans ajustados porque son simplemente perfectos: el tiro alto hace que la prenda ayude a sumar unos centímetros de torso a la vista, subraya la cintura y afina el centro del cuerpo logrando la forma de reloj de arena, tan favorecedora.

Así, entre clásica, sexy, rebelde y femenina, con el deslumbrante toque salvaje de su melena suelta y ligeramente ondulada, Hailee Steinfeld reinventa la tendencia de los skinny jeans para toda ocasión, incluso, una alfombra roja ¡Fabulosa!



¿Qué te parece el estilo de la jóven actriz?