El voluptuoso vestido que eligió Mariah Carey para resaltar sus curvas

Mariah Carey es una de las artistas más reconocidas de las últimas décadas y comparte con sus más de 10 millones de seguidores en las redes sociales algunos de los momentos de su vida. A lo 52 años, la cantante luce una figura increíble y para Año Nuevo eligió un vestido espectacular de color dorado que resaltó todas sus curvas.

"¡Feliz Año Nuevo! No ha sido fácil, pero podemos deleitarnos con el esplendor del regalo más hermoso de todos... el AMOR", escribió la artista en una publicación de Instagram, en la que presumió un impresionante vestido dorado de la firma de lujo Dolce & Gabbana para darle la bienvenida al 2022.

La foto fue tomada en Aspen, Colorado, un centro turístico muy popular entre la gente adinerada donde hacen snowboard y esquí. Allí se la ve hundida en la nieve con este outfit que tiene un tajo hasta arriba de la mierda, un impresionante escote rodeado de piedras y que acompañó con unos zapatos del mismo tono y unas pantimedias con brillos.

Mariah Carey en Aspen, Colorado. Fuente: Instagram @mariahcarey

Mariah Carey: "All I Want For Christmas Is You", el éxito de todos los años

La estadounidense sigue liderando el ranking de las canciones más escuchadas en Navidad y su caso es único en la historia. "All I Want For Christmas Is You" es un sencillo del álbum "Merry Christmas" que lanzó en 1994 y se posicionó como el décimo más vendido en el mundo hasta la actualidad.

Esta canción surgió cuando Mariah Carey estaba casada con su entonces esposo Tommy Mottolo, ex presidente de Sony y actual marido de Thalía, y juntos querían producir un disco para las fiestas de fin de año. Para este proyecto trabajaron con el compositor Walter Afanasieff, quien nunca se imaginó tal éxito.

"Escribíamos el núcleo de la canción, la música primaria de la melodía, y luego algunas de las palabras [surgían] cuando terminamos de escribirla (...) Mariah me llamaba y me decía: '¿Qué opinas de este fragmento?' Hablamos un poco hasta que ella consiguió que las letras estuvieran bien coordinadas y terminadas", recordó el músico.

Afanasieff también confesó que se había quedado impactado por el tono que le quería dar la cantante en cuanto a las escalas vocales y si bien creyó que no iba a funcionar, cuando la escuchó en el estudió de grabación se quedó impresionado: "Nos reunimos en Nueva York y comenzamos a grabar. Y ahí es cuando la escuchamos por primera vez en el micrófono cantando, y el resto es historia".

"All I Want For Christmas Is You" se lanzó el 29 de octubre de 1994 y hasta hoy es el preferido para festejar la Navidad, para los comerciales navideños y Mariah Carey es contactada todos los años para cantarla en eventos privados y públicos. Es uno de los sencillos más exitosos del siglo XX y desde su publicación ya obtuvo más de 60 millones de regalías.



