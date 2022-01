Cómo lucir canchera con un pantalón blanco, por Mery del Cerro

Mery del Cerro es una de las participantes de "Masterchef Celebrity 3" y en todas las galas del programa de televisión brilla por sus platos y también por sus looks. Una de sus prendas favoritas es el pantalón blanco y nos inspira para usarlo nosotras también.

Aunque el pantalón blanco sea un gran básico del armario, no siempre es fácil que luzca canchero en nuestros outfits. Pero Mery del Cerro nos propone tres looks con esta pieza fundamental en distintos atuendos divertidos y chic que tú también puedes imitar.

Los pantalones oxford son un must have y en blanco son los más favorecedores. Foto: Instagram.

En el primer estilismo, Mery del Cerro eligió unos pantalones blancos oxford junto con una camisa estilo chaqueta militar en nude y estampado blanco con lazo, bolsillos y muchos botones plateados y grandes. No llevó calzado lo que nos da rienda libre a poder usar los zapatos que más nos gusten como nuestras adoradas zapatillas blancas. ¿Qué les parece?

Un look en blanco total es lo más chic y fácil de combinar. Foto: Instagram.

Si lo que buscas es un look completamente en blanco, Mery del Cerro tiene el indicado para ti. Ella optó por unos pantalones blancos de tiro bajo, hechos de lino y con pinzas junto con una camisa blanca calada formando un estampado floral y muy original. Nuevamente, para el día puedes llevar unas zapatillas blancas o sandalias bajas y en la tarde-noche, unos kitten heels o zapatos de tacón medio para darnos un poco más de altura y elegancia.

Mery del Cerro nos propone este outfit súper canchero y veraniego. Foto: Instagram.

Por último, Mery del Cerro nos propone este look súper canchero con pantalón blanco pitillo, camisa XXL en azul con estampado en blanco y una bandana en el mismo print que la camisa. La bandana es un buen complemento para el verano y de tendencia ya que otras celebrities como Kim Kardashian ya las han llevado. Incluso, es un look muy playero que puedes usar estas vacaciones luego de la playa o en un after beach.

Mery del Cerro sabe cómo llevar de manera canchera y moderna los pantalones blancos asique aprovecha todos sus consejos de esta nota.