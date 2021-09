Cómo llevar un pantalón negro con onda, por Kate Moss

Kate Moss fue una de las supermodelos de los 90´ y hoy cada marca la quiere para conseguir la fama y el éxito que ella transmite. Ese éxito también se ve en las calles con sus distintos looks perfectos para las mujeres que quieren vestir de negro para ir a la oficina pero no saben cómo hacerlo ¡Aquí te van algunas ideas!

La modelo y empresaria siempre se ha destacado por ser una chica rebelde y demostrarlo a través de su estilo tan característico. Kate Moss se decanta casi generalmente por lo clásico pero lo reversiona con un sentido más rocker que nos inspira para usar ese pantalón negro que debemos llevar a la oficina y ya no sabemos con qué combinarlo.

Parisina

París en un look oficinista por Kate Moss. Foto: Elle

Este look nos demuestra que con solo un complemento puede virar totalmente el estilo. Kate Moss anima cualquier pantalón negro con una camiseta a rayas en blanco y negro, un blazer negro, unas sandalias de tira, un bolso y…un pañuelo. Sí, ese es el elemento estrella de este look de la modelo que con solo un complemento, cambió toda la dinámica del atuendo.

Negro total

¡No pelees con tu ropa! Decántate por un look en negro total. Foto: Sassy Daily

Si no quieres pelear con tu armario ni preguntarte miles de veces por qué no te compraste tal o cual prenda, te decimos que te decantes por un look en negro de pies a cabeza. Ponte una camisa o blusa, los pantalones, el blazer y tus sandalias o tacones favoritos. No solo obtendrás un outfit perfecto para el día sino que también estarás lista para ir a un after office o evento después de la oficina.

Animal print

No hay nada mejor que el negro con animal print. Foto: Glamour

Ahora si no quieres pasar desapercibida en la oficina, puedes apostar por los estampados, como Kate Moss quien se decanto por un animal print. Lo que primero necesitas es un lienzo- en negro en este caso- y desde allí vas agregando prendas estampadas como puede ser un tapado o blazer y un cinturón o zapatos o bolsos.

No recargues el look con todas prendas estampadas, pero elige dos con el mismo print y sé la estrella del trabajo.

Kate Moss nos inspira para que cambiemos un poco nuestra manera de ver al pantalón negro como algo simple. Con un toque de magia estilística, todo puede cambiar.