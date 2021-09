Cómo cambiar tu look para pasar de la oficina a un cóctel

¿Quién no ha salido corriendo del trabajo para cambiarse e ir a un evento que surgió de imprevisto? ¡Todas! Por eso creemos que es súper importante que no te pierdas este artículo para que sepas cómo llevar un look oficinista a uno extra sensual en cuestión de segundos.

Blazers

Clona el look de Ester Expósito con blazer... ¡sin nada debajo! Foto: El Periódico

Esta opción es mega fácil. Al trabajo llevas llevas una camisa, una remera de algodón o un sweater, dependiendo de la temperatura en la que vayas a estar, con blazer. Para el after office, lo único que debes hacer es sacarte esa prenda y quedar con el blazer pero sin nada debajo. Los pantalones que elijas pueden ser de pinzas o sastreros, porque combinan genial con ambas versiones tuyas: formal de día, sexy de noche.

Así vas a mostrar un poco de piel pero sin ser vulgar. Además, producirás verticalidad y direccionalidad al cerrar tu blazer y generar un escote V, lo que te dará más altura lleves o no tacones.

Camisas

Las camisas anudadas son una gran opción para pasar de oficina a extra sensual. Foto: S Moda

Todas o la gran mayoría lleva camisa a la oficina. Son prácticas, frescas y podemos usarlas todo el año sean del color que sean, aunque la más común siga siendo la blanca impoluta. Lo que puedes hacer con esta camisa es desprender los primeros botones y bajarla hasta tus hombros, o si llevas un pantalón tiro alto, otra opción es anudarla en el bajo.

Ambas decisiones convertirán definitivamente tu look formal en uno completamente sensual, solo con escoger una camisa y mostrar un poco de piel.

Labial

El labial rojo no solo transformará tu rostro, sino también tu estilo. Foto: Maybelline

Si te despiertas muy temprano en la mañana y no te maquillas para el trabajo, no hay problema: con un poco de corrector y base estás lista. Pero ¿cómo hacemos para lucir más sensuales si tengo un evento después de la oficina? Pues, lo que puedes hacer es decantarte por un labial rojo.

El labial rojo también puedes usarlo como rubor, esparciendo una pequeña cantidad por tus mejillas. A eso le sumas el rímel y... ¡voilà!

Con estos tres pasos o trucos, estarás siempre lista para salir del trabajo e ir divina y sensual a cualquier ocasión.