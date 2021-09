5 atuendos para combinar faldas y zapatillas

Las faldas con zapatillas son el conjunto perfecto para el verano porque es fresco, versátil y es una combinación muy canchera. Hoy te mostramos cinco looks ideales con esta prenda y este calzado. ¡No te los pierdas!

Las faldas son tal vez una de las prendas que más usamos durante el verano por su ligereza y porque nos permiten mostrar nuestras piernas bronceadas.

Las zapatillas son nobles para nuestros pies porque no son zapatos pesados o molestos, sino todo lo contrario. Te enseñamos cinco ideas para que te inspires todo el verano o, según desde qué lado del planeta nos leas, lo que queda de él.

Plisadas

Las faldas plisadas son el must-have de todos los veranos. Foto: Shoes Outfit Ideas

Las faldas plisadas son un must-have para todo el verano y quedan espectaculares con zapatillas. Si la falda es de algún color metalizado, te recomendamos usar zapatillas en algún color neutro como blanco o negro para dejar que la prenda sea la estrella. Como en este caso, la influencer llevó una falda midi plisada, unas zapatillas blancas y una camiseta sin mangas en negro.

Cuero

El cuero se presenta como tendencia 2022. ¡Úsalo en faldas! Foto: Pinterest

Como ya hemos visto en algunas tendencias que nos marcaban las danesas, el cuero se puede usar en todo el verano. Si hay alguna forma de usarlo es con una falda de corte recto a la rodilla como lleva esta modelo junto con una blusa negra y unas zapatillas azul oscuro. Este outfit queda muy bien por el hecho de que se combinan solo colores neutros.

Colorido

Llama la atención de todos con un conjunto de color vibrante. Foto: Cosmopolitan.

Si lo que quieres es destacar a full tu falda mini, lo mejor que podrías hacer es buscar algún color vibrante y combinarlo con algún blazer en la misma tonalidad o en una completamente distinta para resaltar aún más. Como hizo esta influencer, apuesta por zapatillas que tengan los mismos colores que tu outfit y juega con un top en blanco o negro para no generar más “ruido” en el look.

Romántico

Para las románticas, no pueden perderse este look. Foto: Fashion Gum

Para las que tienen un estilo romántico, esta es la mejor opción. No hay dudas de que una falda de corte A midi es la gran apuesta para las románticas junto con una blusa. Pero ¿qué tal si le añadimos zapatillas? Convierte un look aburrido en uno más chic con zapatillas de plataforma estilo Converse o New Balance.

Lencero

Las faldas lenceras con zapatillas logran un look perfecto. Foto: Vogue

Aquellas que quisieran un look más de noche, les recomendamos las faldas que sean largas y sean de tul o tengan paneles con este material. Si lo combinas con una camisa blanca o celeste, elevarás aún más tu atuendo y si le añades las zapatillas tendrás un estilismo completamente cool y súper usable.

¡No lo olvides! Para este verano el combo faldas+zapatillas será tu salvación de todos los días.