Las tendencias 2022 que llegan desde Dinamarca

Dinamarca se presenta como uno de los mejores países del mundo, con un alto estándar de vida y… ¡mucha moda!. Sí, el país europeo se desprende de esa aura de "aburrido" y se presenta como un lugar lleno de tendencias vibrantes y coloridas ¿Qué tal si conocemos un poco más?

En Copenhague, la capital de Dinamarca, también se realizan Fashion Week. Pero allí hay una particularidad, es que las semanas de la moda danesas tienen algo que llama la atención de todas las fashionistas, porque no es parecida a ninguna otra. Hoy te mostramos distintas tendencias 2022 que no vas a querer dejar pasar.

Combinaciones coloridas

Mixear colores será una de las tendencias must-have 2022. ¿Te animas? Foto: Pinterest

Si existen mujeres que no le temen a los colores, esas son las danesas. Fíjense en este look: remera lavanda, falda amarilla mostaza, sandalias tanga verde y bolso rojo ¿Cómo tantos colores juntos pueden lucir tan bien? Pues anota esta combinación, porque no es fácil de imaginar pero es excelente para lucir.

Cuello bebé

El cuello bebé vuelve como tendencias para reversionar tus vestidos y blusas. Foto: PopSugar

Las celebridades como Emma Roberts ya venían con esa idea y las danesas la afirmaron. En la foto vemos que estas mujeres apuestan por el cuello bebé en vestidos y cárdigan largo en colores marrones. Una opción que puedes añadir a una camisa sosa blanca o negra y lucirla de una manera completamente distinta.

Trajes

Los trajes, la eterna y atemporal tendencia 2022. Foto: L'Officiel Baltic

Los trajes estilo tomboy o masculino nunca se van a ir pero las danesas los mostraron en todos los días que duró la Semana de la Moda. Dato tendencia 2022: sí o sí hombreras XXL y sacos de traje largos hasta la rodilla si puede ser, lo cual le dará un aspecto más varonil al look.

Cuero

El cuero se usa ¡hasta en verano! Foto: Refinery29

Un textil que vimos muchísimo en las danesas como tendencia 2022 fue el cuero pero ¡en pleno verano! Sí, las dinamarquesas no descansan de este textil ni aún haciendo 30°. Como lo lleva la influencer, podemos optar por una falda midi o incluso un top para darla una tregua al calor.

Dinamarca y, específicamente, Copenhague, se afirman como la próxima gran capital de la moda del mundo gracias a las danesas, que año a año nos presentan las más innovadoras tendencias-