Si tienes más de 50 años, inspírate en los looks de la nueva temporada de “Sex&the City”

“Sex&the City” fue esa serie de la que te enganchaste durante años y esperabas con ansias cada semana por un nuevo capítulo y por… ¡los looks! Ahora las redes sociales nos ayudan a matar la ansiedad y ya te mostraremos los outfits de la nueva temporada, mientras aguardamos el estreno.

Carrie, Miranda y Charlotte vuelven a la carga en el reboot llamado “And just like that”. Sabrás todo lo que pasó en la vida de estas tres mujeres durante tantos años. Por supuesto que la moda no puede faltar en esta serie y hemos recolectado algunos looks de las chicas para que te inspires si eres una mujer mayor de 50 años.

Carrie

Un look súper recargado como los que les gusta llevar a Carrie. Foto: La Vanguardia

La protagonista principal de la serie vuelve recargada de looks con reminiscencias vintage. En el primer outfit, la verás con un mono en dorado satinado de Claude Montana junto con una chaqueta floreada, dos bolsos mini y un tocado con pluma, muy Carrie.

Carrie usa el rosa, uno de los colores más tendencia 2021. Foto: Vogue

Luego, Carrie apareció con un vestido en rosa chicle con volados y escote en V, súper fresco y estiloso, perfecto para andar por los calles de Nueva York.

También sorprendió con dos looks que se completaban con accesorios retro de Carrie, como el clutch de lentejuelas violeta de Fendi y los zapatos azules con gran joya de Manolo Blahnik, que Mr.Big le regaló en el primer film de “Sex&the City”

La Carrie adulta recupera sus maravillosos Manolo Blahnik. Foto: Vogue

Miranda

Miranda te enseña cómo llevar el mono perfecto. Foto: Elle

Miranda es la más sobria a la hora de vestirse, apuesta por colores clásicos. Tal fue el caso de este mono borravino de escote halter de la firma Likely, con un cinto negro de tachas para darle ese toque rockero al look. Un jumpsuit perfecto para cualquier mujer mayor de 50 años que quiera ir a una fiesta y no sepa qué ponerse.

Miranda se destaca por sus opciones cómodas y versátiles. Foto: Vogue

También, otra gran idea es este vestido camisero XXL a cuadros en colores marrones, rojos y blanco con un gran cinto marrón que resaltaba su silueta.

Charlotte

Charlotte da el paseo más estiloso del mundo con su perro. Foto: Vogue

Charlotte es la más elegante y romántica en sus looks. Esta vez no decepciona y elige una falda larga turquesa de puntos blancos, un cinto amarillo y una blusa blanca de mangas globo que combina a la perfección con la falda. Charlotte vuelve a elegir el negro para su look de noche. Foto: Elle

Otro de sus looks es ideal para la noche, en negro total que está formado por unos pantalones satinados en negro y una blusa de volados en blanco y negro. Un estilismo ideal para aquellas mujeres mayores de 50 que les gusta vestir bien y no fallar.

Estos son los looks de “And just like that” que les servirán como inspiración para todas las mujeres mayores de 50 años.