Chaqueta bomber, la prenda esencial para empezar el 2022

La chaqueta bomber es aquella que apareció durante la Segunda Guerra Mundial para vestir a los ejércitos norteamericanos, luego se han convertido en un objeto de lujo para las fashionistas, influencers y mujeres de todo el mundo. Hoy te enseñamos algunos looks para que aprendas a llevar esta prenda de la mejor manera.

Los diseñadores ya lo dictaminaron: las chaquetas bomber vuelven este principio del 2022 y nos dan un pantallazo de cuáles serán las tendencias principales del año que viene. ¿Necesitas inspiración para vestirlas? Te mostramos tres looks que no puedes dejar pasar.

Romántica

Para las románticas les dejamos este look ideal. Foto: Fustany

La chaqueta bomber luce muy militar y masculina, por ende si usas una prenda romántica se generará un contraste interesante. Como hace la influencer, déjate llevar por tu vestido de estampa floreada preferido y combínalo con tu chaqueta en verde, negro o marrón junto con unos altos tacones.

Casual

Cambia tu look de jeans y sweater con una chaqueta bomber. Foto: Yahoo

Para las que no pueden dejar de lado sus jeans, no podía faltar este look. Un atuendo muy fácil de encontrar en tu armario y con el que estarás lista en 5 minutos. Solo necesitas unos jeans flare, un sweater gris y unos botines o botas negras junto a tu chaqueta bomber. Un claro ejemplo de cómo pasar de un atuendo aburrido a uno súper chic.

Rocker

¡Combina todos tus looks con la chaqueta bomber! Foto: Taxo

Si quieres jugar con otras prendas nuevas que has adquirido puedes hacerlo ya que la chaqueta bomber va bien con cualquier estilo. Esta modelo eligió unos pantalones negros de vinilo, bien brillantes que puedes usar también de noche. Ella lo combinó con una camiseta blanca básica, unas botas en punta negras y su chaqueta verde militar.

Tres atuendos fáciles y rápidos de conseguir con una misma chaqueta bomber.