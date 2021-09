Carina Zampini combina así los vestidos con botas

Carina Zampini es una de las conductoras más conocidas de la Argentina, hoy está en el programa “El Gran Premio de la Cocina”. Desde su lugar, nos muestra sus looks que se ven signados este último tiempo por dos piezas, los vestidos y las botas.

La actriz y conductora se presenta todos los días con diferentes looks en su programa, pero nosotras nos quedamos con sus atuendos más llamativos que involucran la combinación de vestidos más botas. Una combinación que a veces nos resulta difícil de clonar, pero siguiendo estos tips sin dudas te animarás.

De jumper y camisa, Carina Zampini decide añadirle botas a su look. Foto: Instagram

Su primer look tiene un toque divertido y juvenil: Carina Zampini optó por una camisa de mangas largas blanca, la más simple y básica que tienes en tu armario, con un jumper negro corto y de caída natural.

Lo combinó acertando con unas botas bucaneras o mosqueteras negras de tacón cuadrado. Un atuendo ideal para el entretiempo.

Carina aprovechó el denim en su máxima expresión para este atuendo con botas rojas. Foto: Instagram

Para su segundo look, Carina Zampini aprovechó la tendencia del denim y eligió un vestido corto de mangas largas, hombreras y falda de corte A en azul con botones estilo camisero. Para esta vez, quiso arriesgarse por un poco de color y lo añadió en sus botas rojas, que siempre quedan bien con el denim.

Más relajada pero sin perder elegancia, Carina Zampini apuesta por el animal print. Foto: Instagram

En su tercer estilismo, eligió un estilo más relajado con un vestido de mangas ¾ estampado en animal print en blanco y negro y unos botines negros. Este look de Carina Zampini es ideal para cuando no sabemos qué usar para ir a la oficina o a nuestro trabajo. Es súper relajado pero no pierde elegancia.

Vestidos y botas, esa es la opción que nos sugiere Carina Zampini para esta loca época de entretiempo. ¿Te sumas?