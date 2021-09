Isabel Macedo y cómo llevar el clásico jean blanco

Isabel Macedo lleva una vida muy tranquila y fuera de los flashes, junto a su esposo, el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y su hija Belita. Sus looks indican lo relajada que es y nos demuestra que no se necesita más que un jean blanco para lucir de 10.

A la actriz no le gusta andar de tacones o sumergida en trajes brillantes, sino que prefiere los jeans y las camisetas. ¿Cómo vestir un jean blanco como Isabel Macedo? ¡En estos tres looks lo sabrás!

Los jeans blancos son un must-have que jamás deberían faltarte. Foto: Instagram

Aquí Isabel Macedo lleva unos jeans blancos cropped con una musculosa larga en color nude, que queda muy bien con el blanco de su pantalón. Es un conjunto ideal para el día.

Ella lo combinó solo con unos mocasines en el mismo color que su musculosa y unos lentes aviador para cuidarse del sol.

Isabel Macedo prefiere los jeans bien cropped, arriba del tobillo. Foto: Instagram

También la vimos con unos jeans blancos más cortos, estilo capri, con pinzas y una blusa cruzada en color peltre junto a los mismos mocasines del anterior look.

En este caso también optó solo por sus gafas de sol, un reloj, una pulsera y su anillo de matrimonio. Un atuendo listo para llevar a una reunión de trabajo y sentirte cómoda.

Además de hacerte lucir más alta, el jean blanco estilizará tu cuerpo. Foto: Instagram

Por último, no podía faltar el auténtico look casual de Isabel Macedo, con unos jeans blancos pitillo con roturas en la zona de la rodilla.

Estos jeans le calzan perfectos, ya que la hacen ver más alta incluso llevando solo unas zapatillas blancas y una remera de escote redondo blanca también. Recuerda que los looks monocromáticos siempre te darán unos centímetros de más, lleves tacones o no.

Los jeans blancos son nuestra nueva obsesión y tomaremos los consejos clásicos de Isabel Macedo.