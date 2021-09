Letizia Ortiz y Jennifer López usan la misma falda, aunque no lo creas

Jennifer López es una de las mujeres que marca estilo desde el propio y no le tiene miedo a las nuevas tendencias y modas. MIentras que Letizia Ortiz elije outfits más tradicionales y clásicos. Sin embargo, JLo clonó a Letizia.

Letizia Ortíz se ha destacado por tener looks muy bien pensados y característicos de su estilo, bastante minimalistas y formales debido al protocolo que debe acatar. En contraposición, Jennifer López siempre ha brillado en nuevas tendencias sensuales y arriesgadas que muy pocas mujeres de su edad se animan a vestir.

La primera en animarse a llevar una falda midi a cuadros fue Letizia. Foto: Woman

Ahora ambas se encuentran en el mismo lugar dentro de la moda porque las dos han vestido la misma prenda: la falda a cuadros gris de la cual ha hecho insignia Letizia Ortiz . Al ver a Jennifer luciendo esa misma prenda, todas nos preguntamos lo mismo ¿es posible que se adapte a los estilos de ambas?

Letizia la suele combinar con uno de sus colores favoritos: el negro. Foto: Elle

Pues Letizia Ortíz la ha lucido múltiples veces y de distintas formas. Este es seguramente uno de sus looks favoritos: una falda midi recta con top o blusa negra y tacones negros. Su pelo, en moño, coleta o suelto siempre le luce espectacular y muy acorde a la situación. No hay malas opiniones para Letizia, solo que sus looks con esta falda le permite un 10.

Jennifer López eligió una falda casi igual a Letizia y la combinó de la misma manera. Foto: Hola!

¿Casualidad o no? Jennifer López llevó hace unos días atrás un conjunto casi igual al de la Reina de España. Hablamos de una falda midi, al cuerpo, con volados muy parecidos a los que luce la Reina Letizia en el bajo de sus faldas. En este caso, lo único que cambió fue su top de mangas cortas y cuello alto en negro pero lo demás es exactamente clonado.

Muchas serán del equipo Letizia Ortíz y otras del de Jennifer López pero se debe elegir solo una ganadora. ¿Quién será la victoriosa?