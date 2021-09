Diana de Gales enseña cómo llevar el cinturón perfecto en distintas prendas

Diana de Gales fue una de las primeras en llevar la moda al pueblo desde la monarquía, legado que luego fue tomado por Kate Middleton. A Lady Di le encantaba usar cinturones en cualquier look o con cualquier prenda y para cada pieza en un evento destacado llevaba sus complementos y accesorios más especiales.

Los cinturones son aquel complementos que todas usamos pero que muchas veces solo nos lo ponemos cuando se nos caen los pantalones verdaderamente.

Diana de Gales no lo usaba solo para que no se deslizaran sus jeans, sino que les daba un fin más estético y moderno para adornar sus looks. Aquí vemos tres ideas que tú también puedes llevar a la práctica.

Cinturón ancho

Los cintos anchos eran muy especiales para Lady Di. Foto: Elle

Los cinturones anchos o fajas son los que Diana de Gales usaba solo con vestidos de hombreras marcadas o de volados y de cuerpo ajustado. Se los ponía con el fin de afinar su silueta, marcar bien su cintura y darle un color distinto al vestido. Esta es una idea para que uses tus vestidos de otra manera.

Cinturón de ancho medio

Diana de Gales no usaba jeans sin cinturones. Foto: Maft

Los jeans eran otra prenda favorita de Diana de Gales y casi siempre los usaba con camisas blancas o de colores pasteles. Para ornamentar sus pantalones de denim, se destacaba el uso de cinturones de ancho medio en color negro o marrón camel que lo hacían mucho más clásico al atuendo y más fácil de clonar para nosotras.

Cinturón fino

Los cintos finos eran sus preferidos para trajes. Foto: Cosmopolitan

Por último, este tipo de cinturón era el infaltable en los trajes de dos piezas o chaqueta-falda de Diana de Gales. Por supuesto que no cumplen ninguna función específica sino más que nada ayudar a marcar la cintura de manera elegante y sobria y a darle más curvas a su cuerpo.

Los cinturones eran un must-have de Diana de Gales. Tú ¿qué esperas para empezar a usarlos?