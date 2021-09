Verónica Lozano muestra los looks con jeans más cancheros

Verónica Lozano es una de esas mujeres mayores de 50 años que no teme a usar lo que quiere. Ella encanta con sus looks a todas las que ven su programa o la siguen en redes, porque son atuendos cómodos. Hoy te mostramos tres looks con jeans que querrás ponerte ya.

Amante de los colores vibrantes, la conductora y psicóloga anima a cualquier mujer a vestir con prendas juveniles y modernas y a darle un giro a un atuendo que “supuestamente” debes ponerte si eres mayor de 50 años. Aquí tres outfits con jeans para te inspires en Verónica Lozano:

Denim+denim

El denim combinado con más denim es uno de los pasos que puedes seguir en tus looks. Foto: Instagram

Verónica Lozano afirma que usar denim en todo tu look es la mejor decisión que puedes tomar.Vestida por Ginebra, la conductora posó con unos jeans rectos junto con una chaqueta larga con cinto de denim también, una camiseta blanca simple y unos stilettos a cuadros.

Prints x 3

Combinar mucho estampados puede salir muy bien si sigues a Vero Lozano. Foto: Instagram

Si eres más fanática de los estampados, amarás este look de Verónica Lozano. Acá vemos que conjugó tres estampados diferentes y quedó genial.

Sus jeans flare y cropped tenían un print blanco con formas geométricas y su camiseta tenía una estampa de estilo mexicana con fondo blanco. Además, las botas cowboy, en punta, lucían un poco de animal print. ¡Para las más arriesgadas!

Clásica

Verónica Lozano propone estos jeans descontracturados. Foto: Instagram

Para las que aman vestirse modernas pero sin dejar de lado lo clásico, este es su look. Verónica Lozano propone unos jeans fuseau- se les llama porque se abren en la parte inferior- junto con una camisa blanca y los mismos tacones estampados del primer look, que le añaden un toque más divertido.

¡Amamos inspirarnos en Verónica Lozano!