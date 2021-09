Ángela Aguilar deja ver sus rodillas usando los cómodos jeans de la temporada

Ángela Aguilar es una gran seguidora de la moda y todo el tiempo publica fotos en sus redes sociales para mostrar las tendencias. Una de ellas, y que a la cantante de 17 años le encanta, son los jeans rotos skinny que son un furor entre las it girls del momento.

Actualmente, la moda está centrada en los mom jeans que volvieron hace varias temporadas y son uno de los más elegidos por su comodidad y versatilidad. Además, se ganó a todas las fashionistas e influencers porque se caracteriza en un tiro alto que marca la cintura y su calce holgado estiliza la figura.

Sin embargo, el corte skinny (conocidos popularmente como chupines o pitillo) no se ha dejado de lado y sigue más vigente que nunca. Ángel Aguilar lo confirmó en un posteo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 6.5 millones de seguidores, al elegir un modelo que deja sus rodillas al descubierto.

Ángela Aguilar y su jean corte skinny. Fuente: Instagram @angela_aguilar_.

El look lo completó con unas zapatillas blancas y una remera batik de tono rosa y blanco, con su típico pelo corto por arriba de los hombros. "Cómo cuando.... terminen la frase", escribió en el pie de la foto, que cosechó casi 500.000 likes y cientos de comentarios dulces para la cantante.

No es la primera vez que la intérprete de "La llorona" deslumbra con este tipo de outfits. El 3 de agosto, el Día Internacional de la Sandía, acudió a una fiesta haciéndole honor a esta fecha: eligió unos jeans skinny con roturas en las rodillas, desflecado y otra pequeña rotura en la pierna, y el look lo completó con una blusa de un hombro color rosa con esta fruta.

Ángel Aguilar es un referente de la moda entre los más jóvenes y no es para menos con su increíble buen gusto. Lo más interesante de la joven es que no solo le apasiona la moda sino que no quiere perder sus raíces mexicanas, por lo cual se esfuerza en combinar las tendencias del momento con su estilo ranchero.

Ángel Aguilar en el Día Internacional de la Sandia. Fuente: Instagram @angela_aguilar_.

¿Ya tienes tus ripped jeans listos para esta temporada?