Eugenia “la China” Suárez y las zapatillas que van con cualquier look

Eugenia Suárez está en el centro de la escena en las revistas del corazón luego de su separación de Benjamín Vicuña. Pero a nosotras eso nos da igual, la seguimos mirando por sus elecciones fashionistas. Es que "La China" Suárez es una de las influencers más seguidas de la Argentina y nos inspira con sus looks deportivos y casuales, a todas las que buscamos ideas constantemente.

Notamos que hay un calzado en su armario que no deja de ponerse últimamente, se trata de unas zapatillas deportivas que seguramente usaste a mediados de los 80. Son súper vintage, cómodas y llenas de onda.

Hablamos de dos modelos de Nike que fueron furor, las Air Jordan y las Dunk High. Ambas tienen un estilo similar: tipo bota con un poco de plataforma, con líneas de colores y el logo de la marca. En su retorno, Eugenia Suárez sabe llevarlas mejor que nadie.

Naranja

El naranja invade los looks de Eugenia la China Suárez. Foto: Instagram

Las naranjas son el modelo Nike Dunk High, sus favoritas, porque ya hemos captado al menos dos looks de ella usándolas. El primero es un outfit monocromo en naranja, formado por unos pantalones y un blazer largo, seguramente combinado con algún top que no alcanzamos a ver en la fotografía. La cartera plateada convierte un look muy de mañana por uno especialmente de noche.

Aquí, Eugenia vuelve a apostar al naranja pero en un look más casual. Foto: Instagram

En el segundo look de La China Suárez repite las Nike pero esta vez con unos jeans de tiro alto, top gris y una chaqueta blanca con peplum por detrás. Un outfit perfecto para una tarde con amigas o una cita.

Verde

Eugenia Suárez elige el verde Quetzal como color predominante de su outfit. Foto: Instagram

El verde no podía faltar y más siendo que es uno de los colores 2021/2022. Eugenia La China Suárez vuelve a apostar por un conjunto de chaqueta-pantalón pero en verde Quetzal, el tono tendencia 2022. Lo combinó con sus Nike Air Jordan en verde oscuro y un top en blanco. Uno de sus estilismos más versátiles para usar de día o de noche.

Eugenia La China Suárez y sus Nike Air Jordan nos muestran que no hace falta usar grandes prendas para crear grandes looks. Solo con unas zapatillas puedes darle ese toque que tanto buscabas