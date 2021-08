Inspírate en Sarah Jessica Parker y sus tres tipos de looks simples pero chic

Sarah Jessica Parker es una de las actrices que tiene bajo perfil pero que las cámaras la siguen donde vaya. Por suerte, para nosotras, sus looks son muy fáciles de clonar. De hecho, hoy te daremos algunos tips que puedes usar para divertirte más y darle otro giro a tus atuendos, inspirados en ella.

La actriz está filmando la nueva temporada de “Sex&the City” y volvió a ser la más buscada por todos los portales de moda que quieren saber cómo serán los actuales looks de su personaje, Carrie.

Pero, ¿qué hay de los looks de Sarah? No tienen nada que envidiarle a los de Carrie y aunque Sarah Jessica Parker no esté subida a sus tacones 24/7, su estilo perdura.

Lentejuelas y jeans

¿Existe mejor combo que jeans y lentejuelas? Foto: Vogue

¿Hay una combinación más casual pero chic que la de mezclar lentejuelas con jeans? Sarah Jessica Parker lo sabe y lo usa a su favor. Cada vez que opta por un jean, ya sea en blanco, azul o gris estilo folded up o doblado hacia arriba- como los que les gusta llevar a ella- usa en la parte superior algo con brillos.

Sarah sabe que esta combinación le gana a todas. Foto: Effortless Chic

¿Cuál es la gracia? Darle más energía y elegancia al look completo. En el primer atuendo vemos que usa un sweater con lentejuelas plata y en el segundo se decanta por una chaqueta y botines plata junto con jeans tan simples, que solos pueden ser muy híbridos, pero como complemento de una buena pieza son un gran complemento.

Combinación de colores

La combinación de colores es difícil, pero Sarah la defiende como nadie. Foto: Geeky Craze

Hay pocas en la industria de Hollywood que sepan combinar tan bien los colores como Sarah Jessica Parker. En el primer outfit, se puede demostrar qué bien combinó el verde bosque y negro en su vestido con un tapado en fucsia neón. Dos colores que cuesta imaginarlos juntos, pero cuando los unes van muy bien.

Sarah se anima al rojo-fucsia. Tú, ¿lo harías? Foto: WWD

En el segundo look se aprecia la combinación rojo-fucsia, que son colores complementarios, ya que se encuentran uno al lado del otro en el círculo de color y es por eso que lucen tan bien estando juntos. Muy buena la elección de zapatos blancos para generar un corte entre tanto color.

Estampados

Para usar prints, usa el consejo de Sarah Jessica Parker. Foto: CelebMafia

Si tienes un look en un mismo color, ¿por qué no agregarle un print? Sarah Jessica Parker lo hace a lo grande y elige un soso look en verde que lo remata con un abrigo puffer en un estampado súper felino y tropical al mismo tiempo en colores, como naranja, verde y fucsia nuevamente. Sus zapatos son fucsias lo cual ayuda visualmente a que el look se destaque más.

Sarah Jessica Parker demuestra que con tres consejos básicos puedes darle un giro de 360° a todos tus looks ¡No dejes de probarlos!