Estos son los jeans tendencia 2022 y te mostramos cómo llevarlos

Los jeans son esas prendas que renuevas año a año. No importa la época, siempre necesitas uno nuevo, sea tendencioso o no. En esta nota, te mostraremos tres jeans que no puedes dejar pasar porque son una tendencia 2022 ¡Los querrás a todos!

Sí lo que queda del año pasará volando y aunque a algunos ya les esté por llegar la primavera y a otros el otoño, lo importante es que el 2021 acaba y hay que empezar a nutrirse de las nuevas tendencias 2022.

Por eso, hoy te enseñamos tres tendencias que están relacionadas a cómo vendrán los jeans el año entrante. ¿Serán finalmente tiro bajo? ¿Habrá alguno tiro alto para las que odian el otro? ¡Sigue leyendo y lo descubrirás!

Flare jeans

Los flare son los jeans más favorecedores. Foto: Cut&Paste

Son los jeans que más favorecen a todas las figuras, pero en especial a aquellas que tienen baja estatura. ¿Por qué? Porque su forma, ajustado por arriba pero con un leve ensanchamiento de la rodilla hacia abajo, hace que te veas con unos centímetros de más.

También puedes encontrar jeans flare y cropped, que son al tobillo, y le dan más protagonismo a esa zona de la pierna por lo que permiten alargar un poco más la figura.

Estos jeans son ideales para llevar con blazer o tapado un poco más largo y una camiseta básica, ya que ya no importará el largo que lleves arriba porque el jean te dará más altura.

Jeans tiro bajo

Bella Hadid se anima al tiro bajo y lo combina con tops estampados. Foto: Pinterest

Vuelven los odiados/amados jeans del 2000. Esos jeans que te llegan a la cadera y que son un poco incómodos pero que lucen bien si los combinas de una manera adecuada.

Bella Hadid ha sido una de las primeras en defender este estilo de jean que le luce mejor a las mujeres que son altas y tienen una figura rectangular. La modelo los ha llevado con otra de las que será tendencia 2022 que son los tops o remeras ajustadas con prints tropicales y coloridos.

Jeans cargo

¡Vuelven los pantalones cargo recargados! Foto: Cut&Paste

Este tipo de jean también vuelve desde el 2000 con distintas formas, colores y hasta estampados. Kylie Jenner se atrevió a llevarlos hace unos meses atrás pero de a poco van apareciendo distintas celebridades que quieren ponerlo en el centro de la escena. Lo bueno de estos pantalones es que tú puedes elegir si los quieres de cintura alta o a la cadera.

Lo mejor para estos pantalones es que los lleves de una manera casual con camisetas estampadas o tops básicos y alguna chaqueta de cuero o blazer.

Estos serán tres jeans tendencia 2022 de los que te enamorarás de una manera u otra. ¡Toma nuestros tips y aprovecha a disfrutarlos!