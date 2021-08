Aprende a combinar tus jeans al mejor estilo Anne Hathaway

Anne Hathaway fue la protagonista de grandes películas como “El Diario de la Princesa” y “El Diablo viste a la moda”. En la red carpet siempre destaca pero fuera de ella es conocida por sus looks casuales y simples. ¡Inspírate en ella!

La actriz de Hollywood ama usar jeans todos los días en distintos colores: desde el más celeste al blanco puro. Sus looks son geniales porque suele combinar estos jeans con cualquier prenda común, que todas deberían tener ya en sus armarios. No existe mejor manera de clonarla que viendo sus looks asique ¡vamos a ello!

Romántica

Los jeans también pueden ser románticos como los de Anne Hathaway. Foto: Vogue México

Este look va dedicado a todas las chicas con un estilo romántico que muchas veces no saben qué jeans ponerse para lucir de esa manera. Anne Hathaway es un gran ejemplo con sus jeans en color celeste, de tiro alto y pinzas, que hace que luzcas más alta o estilizada.

Ella lo combinó con una blusa blanca semitransparente, de cuello alto y mangas con volados en blanco junto con unas botas animal print. Genial ¿no?

Uniforme

Los jeans blancos pueden ser un gran aliado para todos los días. Foto: Pinterest

Si quieres vestir de blanco, este es el look de Anne Hathaway que estabas buscando. Unos jeans cropped blancos y pitillo junto con una camisa blanca hacen el uniforme perfecto para una tarde de verano o para la oficina. Anne jugó un poco con sus zapatos negros en punta y una bandolera en animal print para levantar el look.

Casual

El perfecto look de entretiempo lo tiene Anne Hathaway. Foto: Australian News Review

Este es el perfecto look de entretiempo para todas las mujeres. En este caso, Anne eligió el tapado camel como prenda principal y lo combinó con unos jeans pitillo en azul, una camiseta rosa y unas tenis Nike en blanco. ¿Qué es lo bueno de este look? Que si no quieres usar el tapado, puedes optar por cualquier chaqueta que te guste como algún blazer o campera de cuero.

Anne Hathaway te anima a que uses los jeans de la manera que más te gusten y los lleves a todos lados.